Mỹ và Israel chuẩn bị chiến dịch không kích kéo dài một tuần nhằm vào Iran?

Tờ Gulf News đưa tin, Mỹ và Israel đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành chiến dịch không kích kéo dài một tuần nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11.

Chiến dịch có thể nhắm vào các nhà lãnh đạo Iran, cơ sở hạt nhân, trung tâm năng lượng và những hạ tầng trọng yếu của nước này.

Gulf News dẫn nguồn từ Axios cho biết, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir đã trao đổi với Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, hôm thứ Hai (26/10), về công tác chuẩn bị cho các cuộc tấn công có thể xảy ra.

Ảnh minh hoạ.

Trong khi đó, hôm thứ Năm, Đô đốc Brad Cooper đã báo cáo với Tổng thống Donald Trump về tình hình xung đột với Iran, tập trung vào hiệu quả của chiến dịch phong tỏa hải quân đang được Mỹ triển khai.

Theo hai quan chức Mỹ, ông Trump muốn nghe trực tiếp từ người đứng đầu CENTCOM về tác động của lệnh phong tỏa đối với Iran. Ông Cooper cũng cập nhật chiến dịch hỗ trợ các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz tới các thị trường năng lượng toàn cầu, cùng các biện pháp gây sức ép kinh tế mà quân đội Mỹ phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện.

Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff cùng nhiều quan chức cấp cao khác, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright.

Nhà Trắng và CENTCOM hiện chưa bình luận về thông tin này.

Đáng chú ý, bên cạnh việc chuẩn bị phương án quân sự, chính quyền Tổng thống Trump vẫn đang duy trì các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm thỏa thuận với Tehran.

Theo Axios, một nhóm trung gian hòa giải khu vực do Qatar dẫn đầu đang tìm cách thuyết phục Mỹ và Iran tránh để chiến tranh tái bùng phát sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thay vào đó nối lại các cuộc đàm phán.

Mới đây, các nhà trung gian Qatar đã chuyển bức thư của Phó Tổng thống JD Vance tới ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Trong thư, ông Vance đề xuất nối lại đàm phán, đồng thời nhấn mạnh chương trình hạt nhân phải là một nội dung trọng tâm.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ, ông Trump và ông Vance đã gặp nhau hôm thứ Tư để thảo luận về khả năng đưa ra một hành động thiện chí với Tehran, chẳng hạn cung cấp viện trợ nhân đạo gồm lương thực và thuốc men.