Đòn tấn công của Iran buộc quân đội Mỹ phải ‘bỏ’ căn cứ tại Kuwait

Các video do binh sĩ Mỹ chia sẻ cho thấy nhiều máy bay không người lái (UAV) lao thẳng xuống Trại Buehring (Kuwait) - một căn cứ tập kết lớn của Lục quân Mỹ cách biên giới Iraq khoảng 40km. Tiếp đó là cảnh các tòa nhà và khí tài quân sự bị hư hại. Đài CBS cho biết đã xác thực các đoạn phim này thông qua dữ liệu và hình ảnh hiện trường sau vụ tấn công.

Được biết, căn cứ nói trên đã liên tục bị tấn công bởi tên lửa đạn đạo và UAV của Iran sau khi các cuộc giao tranh bắt đầu vào ngày 28/2. Một quân nhân Mỹ cũng chia sẻ với đài CBS rằng các máy bay chiến đấu F-5 của Iran đã thực hiện các phi vụ tấn công căn cứ ở khoảng cách "gần đến mức có thể nhìn thấy cả mũ bay của phi công".

Hình ảnh về thiệt hại sau các cuộc tấn công của Iran được CBS công bố. (Ảnh chụp màn hình)

Trên thực tế, phần lớn trong số khoảng 7.000 binh sĩ đồn trú tại Trại Buehring đã được phân tán từ trước khi xung đột nổ ra, theo một chiến lược mà Lầu Năm Góc gọi là "rời khỏi điểm tập kết" - nhằm di chuyển nhân sự khỏi các vị trí cố định dễ bị tổn thương trước các đòn trả đũa của Iran.

Tuy nhiên, khoảng 100 binh sĩ vẫn ở lại để bảo vệ cơ sở này. Họ liên tục phải rút xuống hầm trú ẩn và rơi vào tình trạng cạn kiệt đạn dược nghiêm trọng, bao gồm cả tên lửa đánh chặn Patriot.

"Chúng tôi bị tấn công dữ dội”, một quân nhân chia sẻ với hãng tin. "Thật kinh hoàng. Chúng tôi buộc phải bỏ căn cứ”.

Số binh sĩ còn lại sau đó đã rời khỏi căn cứ và lập các trạm dã chiến trên sa mạc Kuwait, nơi họ trụ lại trong nhiều tuần. Không có nhân sự Mỹ nào thiệt mạng, mặc dù một số người bị thương, trong đó có hai người bị sét đánh trong các trận bão cát trên sa mạc.

“Họ cần phải tiến hành điều tra. Tại sao không có ai đến tiếp viện cho chúng tôi?”, một quân nhân Mỹ đặt câu hỏi.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận trực tiếp về bản tin của CBS, thay vào đó họ dẫn lại những phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth hồi tháng 3, khi ông thừa nhận rằng hơn 90% nhân sự đã được di dời khỏi các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Những thông tin này được tiết lộ chỉ vài ngày sau khi một cuộc điều tra của hãng tin AP đặt ra những nghi vấn về công tác chuẩn bị của Mỹ tại các căn cứ khác ở Kuwait.

Vào ngày 1/3, một máy bay không người lái của Iran đã tấn công trung tâm tác chiến của Mỹ tại cảng Shuaiba, khiến 6 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây được xem là vụ tấn công đơn lẻ gây thương vong lớn nhất cho quân đội Mỹ trong suốt cuộc xung đột. Một số người bị thương cho biết ban đầu họ phải tự sơ cứu cho nhau bằng các vật dụng y tế cơ bản và thậm chí phải dùng Google để tìm bệnh viện gần nhất ở thành phố Kuwait. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn khẳng định công tác ứng phó của họ là phù hợp.

Sự tàn phá tại Trại Buehring nằm trong một chiến dịch quy mô lớn hơn nhiều nhằm vào sự hiện diện quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông, trong đó tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã tấn công các căn cứ và cơ sở tại nhiều quốc gia, gây hư hại cho máy bay, hệ thống radar, nhà chứa máy bay, doanh trại cùng các cơ sở hạ tầng khác.

Tính đến tháng 9, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết cuộc chiến đã tiêu tốn của Washington 43,6 tỷ USD. Con số này chưa bao gồm thiệt hại nặng nề tại các căn cứ của Mỹ ở 8 quốc gia. Số liệu thực tế về thương vong nhân sự cũng vẫn còn nhiều tranh cãi. Lầu Năm Góc công bố có 18 binh sĩ thiệt mạng tính đến giữa tháng 9, trong khi các nguồn tin quân sự được tờ Washington Post trích dẫn lại đưa ra con số 22 hoặc 23 người.

Khi mức độ thiệt hại ngày càng gia tăng, Lầu Năm Góc đã siết chặt việc kiểm soát các hình ảnh từ khu vực này.

Sau vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan hôm 17/7 khiến ba quân nhân Mỹ thiệt mạng, Đô đốc Brad Cooper - chỉ huy CENTCOM - đã cảnh báo binh sĩ không được quay phim tại hiện trường các vụ tấn công. Ông cho rằng việc đăng tải công khai các hình ảnh này sẽ giúp Tehran đánh giá độ chính xác và hiệu quả của các cuộc tấn công.

Các đồng minh của Mỹ - nơi đặt các căn cứ quân sự của nước này - cũng áp đặt lệnh cấm nghiêm ngặt và các hình phạt đối với việc quay phim các cơ sở quân sự cũng như hiện trường sau các cuộc tấn công, khiến cho các hình ảnh độc lập ghi lại những cuộc tấn công của Iran ngày càng trở nên hiếm hoi.