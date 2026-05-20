Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ mời Tổng thống Nga Putin dự trà đàm đặc biệt

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh tối 19/5. (Ảnh: Xinhua/AP)

Diễn ra ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hình ảnh và kết quả cuộc gặp giữa ông Putin và ông Tập đang thu hút sự quan tâm lớn.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc thường tiếp đãi các lãnh đạo nước ngoài bằng trà, nhưng bối cảnh và cách thức tổ chức những cuộc gặp như vậy thường được coi là tín hiệu thể hiện mức độ coi trọng của nhà lãnh đạo Trung Quốc đối với khách.

Khi tiếp Tổng thống Putin hồi tháng 5/2024, hai nhà lãnh đạo đã bỏ cà vạt khi trò chuyện và uống trà ngoài trời tại Trung Nam Hải - khu vườn hoàng gia cũ, hiện là nơi đặt văn phòng của Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh vừa qua, ông Trump được ông Tập mời tham quan khu vườn có những cây hàng trăm năm tuổi và uống trà trong khuôn viên này, cùng với chuyến tham quan Thiên Đàn, thể hiện những chủ ý về sắp xếp và gợi lên nhiều ý nghĩa.

“Bắc Kinh đang rất thích những hình ảnh như vậy. Họ thích việc trở thành trung tâm chú ý của thế giới và sẽ khai thác tối đa điều đó để hướng đến người dân trong nước”, ông Graeme Smith, nghiên cứu viên cao cấp thuộc khoa Quan hệ Thái Bình Dương của Đại học Quốc gia Úc, nhận định.

“Ở một khía cạnh nào đó, ông Tập đang có ưu thế từ những thay đổi và cảm xúc của cả hai nhà lãnh đạo thế giới ấy”, ông Smith nói về sở thích phô trương của ông Trump và mối quan hệ thân tình của ông Tập với ông Putin.

Việc lãnh đạo của hai cường quốc vốn đối đầu gay gắt về chính trị, quân sự và kinh tế liên tiếp đến thăm Bắc Kinh trong thời gian ngắn đã được truyền thông nhà nước Trung Quốc ca ngợi là minh chứng cho vị thế toàn cầu của nước này, trong bối cảnh trật tự thế giới ngày càng phân mảnh.

Tổng thống Nga Putin được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đón tại sân bay khi hạ cánh tối qua, với đội danh dự cùng các thanh niên Trung Quốc cầm quốc kỳ hai nước chào mừng trên đường băng.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đón Tổng thống Putin tại sân bay, tối 19/5. (Ảnh: Xinhua/AP)

Ông Putin đến Bắc Kinh trong bối cảnh thương mại Nga - Trung đang phục hồi sau giai đoạn suy giảm. Kim ngạch thương mại 2 chiều trong 4 tháng đầu năm nay tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Thương mại Trung - Nga đạt 1,63 nghìn tỷ nhân dân tệ năm 2025, giảm 6,5% so với mức kỷ lục năm 2024, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên trong vòng 5 năm.

Tổng thống Putin nhấn mạnh sự cần thiết phải đảo ngược xu hướng đi xuống. Điều đó được hiểu là sự thừa nhận vai trò sống còn của Trung Quốc đối với nền kinh tế Nga khi đang chịu tác động nghiêm trọng từ các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine. Tháp tùng nhà lãnh đạo Nga trong chuyến thăm lần này là phái đoàn gồm các phó thủ tướng, bộ trưởng, lãnh đạo tập đoàn nhà nước và các ngân hàng lớn.

Điện Kremlin cho biết họ đặt “kỳ vọng nghiêm túc” vào chuyến thăm của ông Putin. Ngoài các cuộc hội đàm, chương trình còn có lễ ký kết văn kiện, quốc yến và tiệc trà, nơi hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi không chính thức về những vấn đề quốc tế quan trọng.

Theo Điện Kremlin, khoảng 40 văn kiện dự kiến sẽ được ký kết cùng tuyên bố chung dài 47 trang về việc tăng cường quan hệ đối tác song phương.

Một trợ lý Điện Kremlin cho biết, tuyên bố chung sẽ nói đến việc xây dựng trật tự thế giới đa cực và “kiểu quan hệ quốc tế mới”.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng đàm phán về đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2 - dự án kết nối Nga với miền bắc Trung Quốc, nhiều khả năng cũng sẽ được đưa ra thảo luận.

Quan hệ đối tác “không giới hạn” giữa Trung Quốc và Nga đã được củng cố kể từ khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt Mátxcơva vì cuộc chiến ở Ukraine.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng do chiến sự Iran có thể giúp Nga tăng sức thuyết phục đối với dự án đường ống này như một nguồn cung khí đốt dài hạn. Tuy nhiên, Bắc Kinh nhiều khả năng vẫn muốn duy trì chiến lược đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của mình.