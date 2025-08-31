Thông tin mới vụ cựu Chủ tịch Ukraine bị bắn chết giữa phố

Giới chức Ukraine công bố ảnh hiện trường vụ ông Parubiy bị sát hại (ảnh: Pravda)

Hôm 30/8, ông Parubiy bị một sát thủ đóng giả thành người giao hàng bắn gục trên phố Yefremova, thành phố Lviv. Nghi phạm (theo thông tin của truyền thông địa phương) được cho là bắn 5 phát đạn vào người ông Parubiy, khiến cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine tử vong tại chỗ.

Sát thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, vụ ám sát được “lên kế hoạch cẩn thận”.

Trong thông báo mới về cuộc điều tra, Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết, một chiến dịch với mật danh “Siren” đã được tiến hành để xác định và bắt giữ kẻ giết người.

Danh tính kẻ tấn công chưa được xác định, nhưng giới chức Ukraine cho biết, nghi phạm đã bắn khoảng 8 phát súng vào người ông Parubiy. Vũ khí được sử dụng là súng nòng ngắn.

“Lúc 11h37 ngày 30/8, đường dây nóng của cảnh sát nhận được báo cáo về vụ nổ súng trên phố Yefremova. Cảnh sát tuần tra ngay lập tức tới hiện trường và xác nhận một cá nhân (không rõ danh tính) đã bắn khoảng 8 phát súng vào người nạn nhân”, ông Oleksandr Shliakhovskyi – giám đốc Sở Cảnh sát Lviv – nói với báo giới.

“Nghi phạm đã chuẩn bị rất cẩn thận”, ông Shliakhovskyi nói.

Theo ông Shliakhovskyi, nhiều hướng điều tra đang được xem xét và không loại trừ khả năng tình báo của các nước đối thủ nhắm vào ông Parubiy.

Khi được hỏi rằng liệu cảnh sát có thể xác nhận sát thủ ăn mặc giống nhân viên giao hàng của Công ty chuyển phát Glovo hay không, ông Shliakhovskyi nói: “Chúng tôi đang xác minh danh tính của một người mặc quần áo bên ngoài giống nghi phạm và đội mũ bảo hiểm – người này có thể liên quan đến vụ án”.

Ông Mykola Meret – Trưởng Văn phòng Công tố tỉnh Lviv – cho biết, một số người đã phát tán “trái phép” đoạn video ghi lại cảnh ông Parubiy bị bắn, điều này gây khó khăn cho cuộc điều tra và có thể bị xử lý.

“Chúng tôi, giống như các bạn, đã xem đoạn video trên Telegram. Trong vụ án đặc biệt này, hành vi của người làm rò rỉ thông tin có thể bị xử lý”, ông Meret nói.

Theo CNN, ông Parubiy, sinh năm 1971, là chính trị gia có nhiều ảnh hưởng tại Ukraine. Ông từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội Ukraine giai đoạn 2016 – 2019 và nhiều lần trúng cử nghị sĩ.

Năm 2014, ông Parubiy chỉ huy “lực lượng tự vệ Maidan”, bảo vệ người biểu tình chống lại chính quyền của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych.