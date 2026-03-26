Chiến sự Iran chiều 26/3: Mỹ đe dọa "giải phóng địa ngục" nếu Iran không xuống nước, nhưng đàm phán vẫn tiến triển

Tên lửa Iran vẫn tấn công nhiều mục tiêu ở Israel. Ảnh: MonitorX.

Israel và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau

Sáng thứ Năm, quân đội Israel tuyên bố đã hoàn thành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại nhiều khu vực ở Iran.

Cũng trong ngày thứ Năm, có những báo cáo về mảnh vỡ và vật liệu rơi xuống các thành phố Petah Tikva và Kfar Qassem của Israel.

Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết: “Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ thuộc Bộ Chỉ huy Hậu phương đang trên đường đến hiện trường sau khi nhận được thông tin về một vụ va chạm ở miền trung Israel.”

Ngoài ra, truyền thông nhà nước Iran đưa tin hai thiếu niên nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công hôm thứ Tư tại thành phố Shiraz ở miền nam Iran, đồng thời đổ lỗi cho Hoa Kỳ và Israel về vụ tấn công này.

Các quốc gia vùng Vịnh đánh chặn mục tiêu thù địch

Các quốc gia vùng Vịnh đang phải chống đỡ các cuộc tấn công vào sáng thứ Năm khi các cuộc tấn công trong khu vực tiếp diễn sang tuần thứ tư liên tiếp.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết họ đã đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa từ Iran vào sáng thứ Năm, đồng thời trấn an công chúng rằng "những âm thanh nghe thấy" là hệ thống phòng không của nước này đang hoạt động.

Kuwait cũng đưa ra thông điệp tương tự, nói rằng “bất kỳ tiếng nổ nào có thể nghe thấy đều là kết quả của việc hệ thống phòng không đánh chặn các mục tiêu thù địch”. Nước này không nêu rõ các “mối đe dọa tên lửa và máy bay không người lái” đang diễn ra đến từ đâu.

Bahrain cảnh báo rằng còi báo động đã được phát đi và hướng dẫn người dân tìm nơi trú ẩn tại “nơi an toàn gần nhất”.

Đối với nhiều quốc gia Ả Rập vùng Vịnh, các thành phố của họ là đối tượng hứng chịu nhiều nhất từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran, khiến cảm giác an ninh của họ bị lung lay và gieo rắc sự ngờ vực sâu sắc với nước láng giềng Iran trong nhiều năm tới.

Đa số các quốc gia trong khu vực, bao gồm Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Kuwait và Bahrain, hiện coi chế độ Iran là mối đe dọa trực tiếp và lâu dài đối với an ninh của họ và có thể yêu cầu chấm dứt chiến tranh với những đảm bảo về an ninh. Ngược lại, các quốc gia như Oman đã bày tỏ sự bất mãn với Israel và Hoa Kỳ vì đã phát động chiến tranh chống lại Iran.

Mỹ tạm thời loại 2 quan chức Iran khỏi danh sách ám sát

Theo các báo cáo, Mỹ và Israel đã tạm thời loại bỏ Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf khỏi danh sách mục tiêu ám sát để có người đối thoại trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo Iran đang tuyệt vọng tìm cách đạt được thỏa thuận, nhưng lo sợ bị người dân trả thù nếu công khai thừa nhận điều đó.

“Họ rất muốn đạt được thỏa thuận, nhưng họ sợ không dám nói ra vì họ nghĩ rằng họ sẽ bị chính người của mình giết. Họ cũng sợ rằng họ sẽ bị chúng ta giết”, Trump nói, mà không tiết lộ danh tính những người trung gian bí mật của ông.

Các quan chức Iran đã gọi những thông tin về các cuộc đàm phán đang diễn ra với Washington là "tin giả", đồng thời khẳng định Tehran tìm kiếm một giải pháp lâu dài chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Đàm phán với Iran vẫn tiến triển nhanh chóng

Nhà Trắng đã đe dọa sẽ "giải phóng địa ngục" nếu Tehran không đồng ý với một thỏa thuận, sau khi gửi tối hậu thư 15 điểm mà Iran được cho là đã bác bỏ.

Đồng thời, Nhà Trắng cũng cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiến triển nhanh chóng, ngay cả khi Iran chưa ngay lập tức chấp nhận kế hoạch 15 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh.

“Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục. Chúng mang tính xây dựng, như tổng thống đã nói hôm thứ Hai, và vẫn đang tiếp diễn” - thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết hôm 25/3.

Bà nói rằng các cuộc thảo luận chưa rơi vào bế tắc, bất chấp sự phản đối của Iran đối với kế hoạch của Mỹ.

Bà từ chối cung cấp chi tiết về đề xuất của Mỹ, vốn được Tổng thống Donald Trump lần đầu tiết lộ hôm thứ Hai.

“Chúng tôi sẽ không đi vào những chi tiết cụ thể đã được trao đổi giữa Mỹ và Iran vào thời điểm này” - bà nói.