Chi tiết 14 điều khoản trong bản ghi nhớ Mỹ - Iran sắp được ký kết

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 107 ngày. Lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.

Tấm biển có in hình Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại trung tâm thủ đô Tehran, Iran, ngày 6/4/2026. Ảnh: AP

Các hãng truyền thông nhà nước Iran sau đó đã đăng tải chi tiết về dự thảo biên bản ghi nhớ (MoU) giữa Washington và Tehran. Tuy nhiên, đến nay cả Mỹ và Iran vẫn chưa chính thức xác nhận các nội dung cụ thể.

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, dự thảo MoU gồm 14 điều khoản, được xem là nền tảng cho một thỏa thuận toàn diện hơn cũng như các cuộc đàm phán trong tương lai về chương trình hạt nhân của Iran.

14 điều khoản được cho là có trong dự thảo thỏa thuận gồm:

1. Chấm dứt chiến tranh hoàn toàn và ngay lập tức trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

2. Mỹ cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran và tôn trọng chủ quyền của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

3. Dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa trên biển trong vòng 30 ngày.

4. Mỹ cam kết rút lực lượng khỏi các khu vực xung quanh Iran.

5. Eo biển Hormuz sẽ được mở lại trong vòng 30 ngày theo các cơ chế do Iran sắp xếp.

6. Tạm dừng các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ, các sản phẩm hóa dầu và các mặt hàng liên quan của Iran; đồng thời Iran được tiếp cận đầy đủ nguồn thu từ các sản phẩm này.

7. Mỹ và các đồng minh phải trình bày kế hoạch tái thiết Iran với tổng giá trị tối thiểu 300 tỷ USD.

8. Hai bên tiến hành đàm phán trong 60 ngày nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng liên quan đến vấn đề hạt nhân, đồng thời hướng tới việc dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt chính và thứ cấp của Mỹ, cũng như các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) liên quan đến Iran.

9. Iran tái khẳng định cam kết theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), không sản xuất vũ khí hạt nhân.

10. Trong thời gian đàm phán, Mỹ cam kết không tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực và không áp đặt thêm bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào.

11. Trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán cuối cùng kéo dài 60 ngày, Iran sẽ được giải ngân 24 tỷ USD trong số tài sản bị đóng băng. Trong đó, một nửa số tiền phải được chuyển cho Iran trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu.

12. Thành lập cơ chế giám sát việc thực thi thỏa thuận.

13. Thỏa thuận cuối cùng sẽ được phê chuẩn thông qua một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

14. Các cuộc đàm phán cuối cùng sẽ chỉ bắt đầu sau khi một nửa số tài sản bị phong tỏa của Iran được giải ngân, các lệnh trừng phạt dầu mỏ được đình chỉ và lệnh phong tỏa trên biển được dỡ bỏ. Nội dung đàm phán cuối cùng sẽ chỉ giới hạn ở vấn đề vật liệu hạt nhân được làm giàu, hoạt động làm giàu urani, dỡ bỏ trừng phạt và chương trình tái thiết kinh tế Iran. Các vấn đề liên quan đến chương trình tên lửa của Iran và sự hỗ trợ đối với các nhóm vũ trang trong khu vực sẽ không nằm trong chương trình nghị sự.

Theo các thông tin được công bố, khuôn khổ thỏa thuận này dự kiến kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày trong khi hai bên tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Nếu được thực hiện, thỏa thuận có thể mở đường cho việc khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.