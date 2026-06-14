Chiến sự Trung Đông ngày 14-6: Iran “im lặng” về thỏa thuận với Mỹ, Israel không nhượng bộ

Hãng thông tấn Fars hôm 14-6 dẫn nguồn thạo tin cho hay việc đánh giá các khía cạnh chính trị, pháp lý và kỹ thuật của bản ghi nhớ (MoU) vẫn đang được tiến hành ở cấp độ chuyên gia và cấp ra quyết định ở Iran.

Khi cuộc xung đột bước sang ngày thứ 107 hôm 14-6, Mỹ và Iran được cho là đang tiến gần đến việc ký kết giai đoạn đầu của một thỏa thuận hòa bình nhưng hai bên lại đưa ra các mốc thời gian khác nhau.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Press Trust of India

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà trung gian hòa giải Pakistan cho biết một thỏa thuận dự kiến được ký kết trong ngày 14-6.

Ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sau khi thỏa thuận khung được ký kết, eo biển Hormuz sẽ ngay lập tức "mở cửa cho tất cả".

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif viết trên mạng xã hội X hôm 13-6 việc hoàn tất thỏa thuận này dự kiến diễn ra "trong vòng 24 giờ tới". Ông cho biết thêm thỏa thuận sẽ được ký kết dưới hình thức điện tử nhưng không giải thích chi tiết hay làm rõ quy trình này sẽ bao gồm những gì.

Trái lại, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định sẽ không có chuyện ký kết vào ngày 14-6 và thời gian chính xác vẫn chưa được ấn định. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông Donald Trump đã cam kết với ông rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ bao gồm việc loại bỏ uranium làm giàu của Iran.

Song song đó, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, nhà đàm phán chính của Iran, hôm 13-6 tuyên bố người dân Iran sẽ trụ vững cho đến "thắng lợi cuối cùng".

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh mục tiêu của Israel là làm suy yếu quốc gia này đã thất bại trong cuộc chiến 12 ngày của Israel vào tháng 6 năm ngoái. Phát biểu hôm 13-6, ông nhấn mạnh sự đoàn kết của Iran đã buộc đối thủ phải chấp nhận ngừng bắn.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM) hôm 13-6 cho biết Iran đã triển khai nhiều máy bay không người lái tự sát nhắm vào các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Cơ quan này nói thêm lực lượng Mỹ đã bắn hạ toàn bộ số máy bay này trong những giờ qua.

Trong khi đó, các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn ở Lebanon bất chấp những thông tin về một thỏa thuận sắp đạt được giữa Mỹ và Iran. Quân đội Israel cho hay còi báo động không kích đã vang lên ở miền Bắc Israel sau một vụ "xâm nhập của máy bay địch".