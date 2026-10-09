Lầu Năm Góc rục rịch tung đòn tập kích Iran liên tục suốt 72 giờ, ông Trump tuyên bố bất ngờ

Theo The New York Times ngày 8/10, Lầu Năm Góc đã xây dựng các phương án tiến hành chiến dịch quân sự cường độ cao kéo dài 3 ngày nhằm vào Iran, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không phát động cuộc tấn công trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11.

Ảnh minh họa Getty Images.

Theo các quan chức Mỹ được The New York Times dẫn lời, quân đội nước này, theo chỉ thị của ông Trump, đã xây dựng những phương án tập kích kho tên lửa, UAV, cơ sở năng lượng và các mục tiêu quân sự khác của Iran.

Các quan chức an ninh quốc gia cấp cao, do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, đã thảo luận về những kế hoạch này tại Trại David vào thứ Sáu tuần trước. Theo những người được thông báo về đề xuất, các phương án tập trung vào một chiến dịch quân sự ngắn nhưng cường độ cao, kéo dài khoảng 3 ngày.

The New York Times cho biết các cuộc không kích sẽ nhắm vào kho tên lửa và UAV của Iran, phần lớn trong số đó đã được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tái xây dựng kể từ giai đoạn đầu của cuộc chiến.

Các mục tiêu tiềm năng khác bao gồm cơ sở năng lượng của Iran, các sở chỉ huy và trụ sở của IRGC.

Trong một diễn biến liên quan, Axios đưa tin Lầu Năm Góc đã chỉ thị Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hoàn tất công tác chuẩn bị cho khả năng nối lại các chiến dịch tác chiến quy mô lớn nhằm vào Iran từ vài ngày trước.

Theo Axios, chỉ thị này không ấn định thời điểm tiến hành các cuộc tấn công và ông Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu các hoạt động quân sự quy mô lớn được nối lại, chiến dịch dự kiến bao gồm các đợt không kích trên diện rộng nhằm vào cơ sở năng lượng, hạ tầng và các mục tiêu hạt nhân của Iran.

Ông Trump nói Mỹ chưa tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Các động thái chuẩn bị quân sự diễn ra trong bối cảnh ông Trump tuyên bố hôm 8/10 rằng Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời nhấn mạnh các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được triển khai.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ cho biết Washington và Tehran đang tiến hành các cuộc thảo luận “mang tính xây dựng”.

The New York Times cũng cho biết trong những tháng gần đây, ông Trump nhiều lần từ chối các đề xuất nối lại những chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, dù đã yêu cầu Lầu Năm Góc xây dựng các phương án tác chiến mới.

Theo tờ báo, ba tàu sân bay Mỹ dự kiến hiện diện tại Trung Đông trong những tuần tới, nằm trong khuôn khổ đợt tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn của Washington tại khu vực.