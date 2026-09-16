Nga - Ukraine có thực sự ngừng bắn như tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump?

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Theo Reuters, Nga đã phóng 200 máy bay không người lái (UAV) tấn công nhằm vào thủ đô Kiev và các thành phố khác của Ukraine trong đêm ngày 14 rạng sáng 15/9. Các quan chức Ukraine cho biết, ngoài các trạm xăng ở Kiev, Nga còn tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển tại các khu vực khác.

Khi cuộc tấn công của Mátxcơva vào Ukraine đang diễn ra, Ba Lan - quốc gia láng giềng - đã triển khai các hoạt động hàng không quân sự như một biện pháp phòng ngừa. Tuy nhiên, Lực lượng Vũ trang Ba Lan sau đó xác nhận không có hành vi xâm phạm không phận nào xảy ra.

Về phần mình, Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga tại Syzran, cũng như các cơ sở sản xuất máy bay không người lái tại vùng Taganrog và Oryol, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết.

"Nga vẫn tiếp tục tấn công ngành năng lượng, hệ thống hậu cần và cơ sở hạ tầng trọng yếu của chúng tôi. Và những biện pháp đáp trả của chúng tôi đối với các hành động này rất hiệu quả”, Tổng thống Zelensky chia sẻ trên ứng dụng Telegram.

Ngày 14/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Ukraine và Nga đã đồng ý ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương, điều mà ông coi là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu, đẩy giá dầu diesel tại Mỹ lên mức cao kỷ lục.

Ông Zelensky cho biết, Ukraine sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công như vậy, nhưng cần những sự đảm bảo đáng tin cậy từ các đối tác rằng Nga cũng sẽ làm điều tương tự.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov - nhận định đề xuất của ông Trump là một "ý tưởng rất hay", nhưng cho rằng cần nhiều biện pháp hơn nữa để hạ giá nhiên liệu toàn cầu.

"Cần phải đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải thương mại và hàng hải, bao gồm cả các tàu chở dầu”, ông Peskov phát biểu, đồng thời cho biết Nga sẽ duy trì liên lạc với Mỹ về đề xuất của ông Trump.

Nga đã liên tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái kể từ khi xung đột bùng phát, và gần đây đã bắt đầu nhắm vào các trạm xăng tại Kiev cũng như các thành phố khác.

Trong năm nay, Kiev đã đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa vào Nga, bao gồm chiến dịch nhắm vào các nhà máy lọc dầu gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

Các nỗ lực trước đây của chính quyền Mỹ nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn vào cơ sở hạ tầng năng lượng đều đã thất bại.