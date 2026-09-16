Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố không thể có hai người thắng trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine

Ông Zelensky bác bỏ ý tưởng rằng có thể có một kết quả "đôi bên cùng có lợi" cho cả Nga và Ukraine sau những tổn thất chiến tranh. Ảnh: Strana.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBC News hôm 15/9, ông nói: "Thành thật mà nói, không bên nào có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Điều đó là không thể do số lượng thương vong quá lớn. Điều đó đã chấm dứt ngay từ ngày đầu tiên của cuộc chiến giữa hai bên".

Theo ông Zelensky, thắng lợi lớn nhất hiện nay phải là việc chấm dứt các hành động thù địch.

"Chiến thắng cho thế giới có nghĩa là hòa bình. Hãy chấm dứt cuộc chiến này. Và đó là chiến thắng cho sinh mạng con người" - ông nói.

Trước đó, con rể Tổng thống Mỹ Jared Kushner tuyên bố rằng để chấm dứt chiến tranh, quân đội Ukraine phải "rút lui về tuyến phòng thủ" do Liên bang Nga chỉ định, còn lại thì một thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moscow đã sẵn sàng.

Trong một cuộc phỏng vấn với CBC News, ông Zelensky thừa nhận rằng ông và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Jared Kushner, có quan điểm hơi khác nhau về vấn đề này, nhưng cho biết ông rất vui mừng khi Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff đã đến Kyiv sau nhiều chuyến thăm Moscow.

Ông Zelensky nói Ukraine có thể chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn dọc theo đường ranh giới hiện tại nếu Nga đồng ý ngừng giao tranh vô điều kiện và sau đó cuộc xung đột được chuyển sang con đường ngoại giao.

“Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều này” - ông Zelensky nói, đề cập đến khả năng ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại.

Ông nói rằng các cuộc đàm phán sau đó có thể tiếp tục với sự trung gian của các đối tác quốc tế, đồng thời cho rằng một lệnh ngừng bắn không kèm điều kiện sẽ tốt hơn là tiếp tục giao tranh.

Ông Zelensky cũng đề cập đến khả năng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói rằng ông sẵn sàng ngồi đối diện với đối thủ nếu điều đó có thể đưa hai bên tiến gần hơn đến hòa bình.

Ông thừa nhận rằng cuộc gặp gỡ như vậy không phải là điều ông mong muốn, và nói rằng ông thà dành thời gian cho gia đình hơn, nhưng ông vẫn sẽ gặp nếu các cuộc đàm phán có thể đạt được tiến triển đáng kể hướng tới hòa bình.

Mới đây, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, Kirill Budanov, tuyên bố rằng Ukraine đang chuẩn bị cho vòng đàm phán hòa bình mới ngay trong tháng 10.

Các cuộc họp ba bên mới cũng được thảo luận tại Nga sau chuyến thăm Moscow của các đại diện Mỹ.