Chỉ huy sừng sỏ của Ukraine tiết lộ điểm yếu chết người của Nga tại Crimea

Một máy bay không người lái FP-2 của Ukraine khóa mục tiêu vào hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga gần Zuhres, tỉnh Donetsk do Nga kiểm soát ngày 10 tháng 4 năm 2026. Ảnh chụp màn hình: Video của SBS

Đánh giá này được đưa ra bởi một chỉ huy có biệt danh "Charger", thuộc Trung đoàn Hệ thống Không người lái số 413 "Raid" của Ukraine – đơn vị chuyên săn lùng và phá hủy các hệ thống phòng không Nga.

Theo ông Charger, nếu chỉ là vấn đề tài chính thì Moscow sớm muộn cũng có thể khắc phục. Tuy nhiên, việc thiếu nguồn cung chip điện tử trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế khiến Nga không thể nhanh chóng bổ sung các tổ hợp phòng không đã bị phá hủy.

"Đây là nguồn lực khan hiếm và cực kỳ đắt đỏ. Ngay cả khi họ mang cả bao tải tiền đến nhà sản xuất thì hệ thống phòng không cũng không thể tự xuất hiện được, bởi đơn giản là không có chip điện tử để sản xuất chúng", ông Charger nói.

Ông nhấn mạnh rằng không tồn tại cỗ máy nào có thể "nuốt tiền" rồi lập tức tạo ra các vi mạch điều khiển tên lửa phòng không.

Nga phải chia sẻ phòng không giữa tiền tuyến và các thành phố lớn

Tình trạng thiếu hụt càng trở nên nghiêm trọng khi Nga phải phân bổ các hệ thống phòng không cho nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), khi các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga ngày càng gia tăng, Moscow đã phải điều chuyển nhiều hệ thống phòng không về bảo vệ các thành phố quan trọng như Moscow và Saint Petersburg.

Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi tổ hợp được rút về hậu phương sẽ là một tổ hợp ít hơn tại chiến trường hoặc các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát ở Ukraine.

Theo ông Charger, kết quả là mạng lưới phòng không của Nga ngày càng mỏng và xuất hiện nhiều "điểm mù".

"Họ buộc phải triển khai các hệ thống phòng không thưa thớt hơn. Khái niệm phòng không nhiều tầng lớp đang dần biến mất, khiến các khoảng trống xuất hiện ngày càng nhiều", ông Charger nói.

Chỉ huy Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đang tận dụng chính những khoảng trống này để tấn công các mục tiêu ít được bảo vệ.

Ukraine mở chiến dịch phong tỏa hậu cần Crimea

Bộ Quốc phòng Ukraine đã đặt tên cho chiến dịch này là "phong tỏa hậu cần" trị giá 113 triệu USD.

Được công bố hồi tháng 5, chương trình tập trung sử dụng các máy bay không người lái tầm trung để cắt đứt các tuyến tiếp tế nối Crimea với các lực lượng Nga tại miền Nam Ukraine.

Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết nguồn tài chính sẽ được chuyển trực tiếp cho các đơn vị có khả năng nhanh chóng mua sắm và triển khai UAV.

Theo ông, càng phá hủy được nhiều tuyến hậu cần của Nga, Ukraine càng làm suy giảm khả năng tiến hành các cuộc tấn công của đối phương.

Tại Crimea, giới chức do Nga bổ nhiệm được cho là đã phải tự thành lập các nhóm phòng không cơ động để đối phó với các đòn tập kích bằng UAV do phản ứng từ Bộ Quốc phòng Nga bị đánh giá là chưa đủ hiệu quả.

UAV tích hợp AI vô hiệu hóa tác chiến điện tử Nga

Theo bài viết, Nga hiện chỉ có hai cách chính để đối phó với các UAV Ukraine: bắn hạ chúng hoặc gây nhiễu điện tử.

Tuy nhiên, sự thiếu hụt vi mạch đang làm suy yếu khả năng phòng không, trong khi các UAV thế hệ mới của Ukraine được thiết kế để vượt qua các biện pháp gây nhiễu.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) hiện được tích hợp vào giai đoạn cuối của hành trình bay đối với các UAV tấn công tầm xa.

Thay vì phụ thuộc vào tín hiệu GPS, các UAV này sử dụng hình ảnh vệ tinh đã được lưu trữ sẵn và đối chiếu với địa hình thực tế để tự định vị.

Nhờ đó, các biện pháp gây nhiễu điện tử của Nga trở nên kém hiệu quả hơn nhiều.

Theo đánh giá của ông Charger, chính sự kết hợp giữa tình trạng thiếu hụt phòng không của Nga và công nghệ UAV mới của Ukraine đang tạo ra những lỗ hổng ngày càng lớn trên bầu trời Crimea, giúp Kiev tiếp tục mở rộng các đòn tấn công nhằm cô lập bán đảo mà Nga sáp nhập từ năm 2014.