Ba Lan tước bỏ huân chương Đại bàng trắng từng trao cho tổng thống Ukraine

Hôm 19-6, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tuyên bố tước bỏ Huân chương Đại bàng trắng - huân chương cao quý nhất - mà nước này đã trao cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi năm 2023.

Trước đó, ông Zelensky đã khiến Warsaw phẫn nộ sau khi đổi tên một đơn vị quân đội theo tên của Quân đội Kháng chiến Ukraine (UPA), lực lượng bị cáo buộc đã tham gia vào các cuộc thảm sát người Ba Lan trong Thế chiến II.

Huân chương Đại bàng trắng trong hình ảnh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha vừa đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: FACEBOOK

Quyết định của ông Nawrocki được cho là có thể gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa 2 nước láng giềng, chỉ vài ngày trước thềm hội nghị về tái thiết Ukraine tại TP Gdansk của Ba Lan.

Mặc dù vậy, tổng thống Ba Lan nói rõ: “Tại thời điểm này, tôi muốn nhấn mạnh quyết định này không nhằm chống lại người dân Ukraine. Nó không báo hiệu sự thay đổi trong định hướng chiến lược của chính sách an ninh Ba Lan".

Ba Lan luôn ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga nhưng mối quan hệ đã xấu đi thời gian gần đây do những bất đồng về vấn đề người tị nạn, nhập khẩu ngũ cốc và các sự kiện trong Thế chiến II.

Vào năm 2023, cựu Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã trao tặng Huân chương Đại bàng trắng cho ông Zelensky để ghi nhận những đóng góp của ông cho quan hệ song phương, dân chủ, hòa bình và an ninh ở châu Âu cũng như vì “sự kiên định trong việc bảo vệ các quyền con người bất khả xâm phạm”.

Nhưng vào tháng 5, ông Nawrocki cho biết một hội đồng cố vấn nên thảo luận về việc tước bỏ danh hiệu đó sau khi ông Zelensky ký sắc lệnh công nhận đóng góp của một đơn vị đặc nhiệm Ukraine trong cuộc xung đột với Nga bằng cách đặt tên đơn vị đó theo tên UPA.