Chỉ huy quân xung kích Ukraine vạch trần cách đánh mới của Nga khiến Kiev "trở tay không kịp"

Binh sĩ Nga. Ảnh Uawire

Trả lời phỏng vấn kênh Espreso, ông Dmytro Filatov, chỉ huy Trung đoàn Xung kích độc lập số 1 mang tên Dmytro Kotsiubailo, cho biết lực lượng Nga đã thay đổi phương thức tiến công trên hướng Dobropillia.

Thay vì liên tục tổ chức các đợt tấn công bộ binh hằng ngày, quân Nga hiện có xu hướng chờ những thời điểm thời tiết bất lợi như mưa lớn hoặc sương mù dày đặc mới triển khai lực lượng.

Theo ông Filatov, điều kiện thời tiết này khiến hoạt động trinh sát gặp nhiều khó khăn, tạo điều kiện để binh sĩ Nga tìm cách tiếp cận các vị trí của Ukraine mà ít bị phát hiện hơn.

Các đơn vị Nga đang tìm cách tiến lên trong khu vực bằng cả đường bộ lẫn phương tiện cơ giới. Tuy nhiên, ông Filatov cho biết chưa ghi nhận các đợt tấn công cơ giới quy mô lớn tại khu vực này.

Chỉ huy Ukraine cũng cho biết lực lượng nước này đang tiến hành rà soát, truy quét tại những khu dân cư nơi binh sĩ Nga đã tìm cách xâm nhập.

Nga tìm cách thâm nhập sâu vào Dobropillia

Theo ông Filatov, quân đội Nga đang tập trung nhân lực tại hai thành phố Pokrovsk và Myrnohrad.

Gần đây, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, Kyrylo Budanov, đã bác bỏ tuyên bố của Nga về việc kiểm soát Dobropillia.

Một trong những chiến thuật được quân Nga sử dụng tại khu vực này được mô tả là “thâm nhập sâu”. Theo đó, các nhóm binh sĩ tìm cách bí mật tiến vào Dobropillia, cắm cờ Nga rồi tuyên bố thành phố đã bị kiểm soát.

Bên cạnh đó, lực lượng Nga được cho là đang tìm cách vòng tránh Dobropillia từ cả phía nam và phía bắc, thay vì tổ chức một cuộc tấn công trực diện vào thành phố.

Những diễn biến này cho thấy giao tranh tại hướng Dobropillia đang diễn biến phức tạp, với các hoạt động thâm nhập và kiểm soát khu dân cư tiếp tục được hai bên chú trọng.