Theo Page Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), lực lượng CSGT Công an TP Bắc Ninh vừa tịch thu phương tiện, phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với một trường hợp thích thể hiện, coi thường pháp luật khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Hình ảnh T.V.Đ lái xe ngông cuồng trên phố được ghi lại (ảnh cắt từ clip của Cục CSGT)

Từ phản ánh của người dân qua Facebook ngày 22/11/2026 và chỉ đạo của Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh đã xác minh, làm rõ người vi phạm là T.V.Đ (SN 2001, trú tại phường Đa Mai, TP Bắc Ninh).

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 00 phút ngày 22/11/2026, trên đường tỉnh 398C (đường gom cao tốc Hà Nội – Bắc Giang), thuộc tổ dân phố My Điền (phường Nếnh, TP Bắc Ninh), Đ đã điều khiển xe mô tô đánh võng, ngồi về một bên khi tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT làm việc với người vi phạm. Ảnh: Cục CSGT

Ngày 24/11/2026, làm việc với lực lượng CSGT, Đ đã thừa nhận hai hành vi vi phạm.

Với hành vi vi phạm như trên, Đ đối diện với các mức phạt được quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP:

- Ngồi về một bên điều khiển xe: Tịch thu phương tiện, tước GPLX từ 10 đến 12 tháng (điểm a, khoản 11, Điều 7).

- Điều khiển xe đánh võng trên đường bộ: Phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng, tước GPLX từ 22 đến 24 tháng (điểm a, khoản 9, Điều 7).