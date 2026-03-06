Chỉ huy Chechnya khét tiếng tuyên bố sẵn sàng tới Iran chiến đấu

Trung tướng Apti Alaudinov - Lãnh đạo Lực lượng Đặc nhiệm Ahmat, Cộng hòa Chechnya, Nga. Ảnh Tass/Yonhap News

Tuyên bố được ông Alaudinov đăng tải trong một đoạn video trên kênh Telegram cá nhân vào ngày thứ Tư.

Trong thông điệp của mình, ông Alaudinov nói rằng Iran đang đối mặt với một “tình hình rất khó khăn” và cho rằng cần phải hỗ trợ nước này.

“Chúng ta phải trao cho Iran mọi thứ mà chúng ta có thể và hỗ trợ họ bằng mọi cách có thể”, ông Alaudinov nói.

Ông Alaudinov cho biết nếu chính quyền Nga đưa ra quyết định tương ứng, ông sẵn sàng “ngay hôm nay” lên đường tới Iran để tham gia các hoạt động chiến đấu. Theo ông, mục tiêu là giúp các đồng minh đẩy lùi khả năng Mỹ mở một cuộc tấn công trên bộ.

Trong cùng bài phát biểu, vị chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat cũng lên án Tổng thống Trump vì cho phép cuộc tấn công diễn ra. Ông Alaudinov đồng thời chỉ trích các quốc gia ủng hộ chiến dịch quân sự chống Iran. Ông cáo buộc Mỹ và các đồng minh chỉ “mang đến máu và cái chết”.

Ngoài ra, ông Alaudinov cho rằng sau Iran, mục tiêu tiếp theo của Mỹ có thể là Nga.

“Nếu họ tiêu diệt được Iran lúc này, chắc chắn chúng ta sẽ là mục tiêu tiếp theo sau Iran”, ông nói.

Trong thông điệp của mình, ông Alaudinov cũng nhắc đến việc phương Tây hỗ trợ Ukraine. Ông cho rằng trong bốn năm qua, các nước NATO, bao gồm cả Mỹ, đã cung cấp vũ khí cho Ukraine để chiến đấu với Nga.

“Suốt bốn năm qua, binh lính của chúng tôi đã bị giết bởi tên lửa Mỹ, vũ khí Mỹ, vũ khí châu Âu và cả vũ khí Israel”, ông nói.

Alaudinov hiện là chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat - lực lượng được thành lập tại Chechnya và tham gia chiến đấu tại Ukraine cùng quân đội Nga. Ông đồng thời giữ chức Phó Cục trưởng Cục Chính trị – Quân sự của Lực lượng Vũ trang Nga.

Ngày 28/2/2026, Tổng thống Donald Trump tuyên bố khởi động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Cùng ngày, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran. Theo Tehran, các đòn tấn công này nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và một số địa điểm khác.

Đáp lại, Iran tuyên bố đã phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Căng thẳng quân sự giữa các bên vẫn đang tiếp diễn. Trong bối cảnh đó, một số tàu thuyền tại Vịnh Ba Tư và ngoài khơi Oman cũng đã bị tấn công.

Những năm gần đây, Nga và Iran tăng cường hợp tác chính trị và quân sự. Hai nước đã phối hợp trong nhiều vấn đề quốc tế và cùng ủng hộ chính quyền của Tổng thống Bashar al‑Assad trong cuộc nội chiến Syria.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022, các nước phương Tây nhiều lần cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái và các thiết bị quân sự khác cho Moscow. Tuy nhiên, chính quyền Iran và Nga khẳng định hợp tác giữa hai nước là hợp pháp và trải rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế và an ninh.