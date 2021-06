Chạy đua nghiên cứu 'siêu vaccine' dứt điểm dịch COVID-19

Ca nhiễm biến thể Delta tăng gấp đôi sau một tuần ở Pháp, Đức Đài France Info ngày 29-6 dẫn lời Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran rằng các ca bệnh do biến thể Delta đang chiếm khoảng 20% tổng số ca bệnh COVID-19, tăng gấp đôi so với tỉ lệ 9%-10% vào tuần trước. Theo ông Veran, tuy tỉ lệ phần trăm số ca bệnh do biến thể Delta gây ra ngày càng tăng nhưng tổng số ca bệnh cả nước đang giảm. Nước Pháp ngày 28-6 chỉ ghi nhận 509 ca bệnh mới, số ca bệnh hằng ngày trung bình bảy ngày qua cũng giảm còn 1.819, mức thấp nhất trong 10 tháng gần đây. Cùng lúc đó, đài Deutsche Welle dẫn lời Chủ tịch Viện Robert Koch (RKI) - ông Lothar Wieber cho hay biến thể Delta cũng đang lan rộng ở nước này, chiếm hơn 50% tổng số ca bệnh COVID-19 đang điều trị. Cụ thể, trong tuần từ ngày 15 đến 20-6, biến thể Delta chiếm 36% số ca bệnh, tăng 15% so với một tuần trước đó. Hiện nay, con số này đã cao hơn 50%. “Lơ là trước biến thể Delta sẽ là một sai lầm nghiêm trọng phải trả giá rất lớn” - ông Koch nhấn mạnh.