Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25/11 đã lên tiếng ủng hộ đề xuất của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko liên quan đến việc hộ tống Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Moscow để đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Mọi người đều biết Tổng thống Lukashenko đã nhiều lần cam kết sẵn sàng thực hiện mọi cách thức trong khả năng để giải quyết xung đột. Đề nghị mới nhất của ông ấy dành cho ông Zelensky là rất tốt, nhưng có vẻ nhà lãnh đạo Ukraine không thích nó", ông Peskov cho biết.

Trong tuyên bố của mình, quan chức Điện Kremlin cũng cảm ơn chính phủ Belarus vì đã hỗ trợ các hoạt động tiếp xúc giữa Nga và Ukraine ngay từ đầu và đang giúp triển khai các hoạt động nhân đạo trên thực địa.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

"Không thể đánh giá hết vai trò đóng góp của Tổng thống Belarus. Trên thực tế, Minsk tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ giữa hai bên, đồng thời ngay từ đầu đã thúc đẩy việc thiết lập các kênh liên lạc giữa chúng tôi với phía Ukraine, với các đại diện của chính quyền Kiev", ông Peskov nói.

Khi được hỏi về vòng đàm phán ba bên tiếp theo, ông Peskov trả lời: "Nga luôn hoan nghênh phương án đàm phán, nhưng chúng cần được tiến hành một cách kiên nhẫn. Chừng nào chưa đạt được các mục tiêu đã đề ra thông qua đàm phán, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt. Hiện vẫn chưa có quyết định về thời điểm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo".

Về khả năng phái đoàn châu Âu tới Moscow để thảo luận về Ukraine, quan chức Điện Kremlin nói hiện chưa có thông tin cụ thể về vấn đề này, bởi Moscow nhận thấy châu Âu vẫn đang đưa ra các quan điểm "thiếu nhất quán".

Ukraine tuyên bố đánh trúng 5 máy bay của Nga

Theo Pravda, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 25/11 đã xác nhận việc quân đội nước này tập kích căn cứ không quân Savasleyka ở Nizhny Novgorod trong đêm.

"Cuộc tập kích nhắm vào căn cứ Savasleyka đã gây ra thiệt hại lớn cho đối thủ, khi đã có 3 tiêm kích MiG-31 và 2 máy bay ném bom Su-34 bị đánh trúng. Mức độ thiệt hại cụ thể vẫn đang được đánh giá, nhưng chắc chắn các máy bay này không thể hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định", phía Ukraine cho biết.

Căn cứ Savasleyka là nơi đồn trú các máy bay MiG-31K có khả năng mang tên lửa đạn đạo siêu vượt âm phóng từ trên không Kh-47M2 Kinzhal. Đây là loại tên lửa thường xuyên được Nga sử dụng để tấn công hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin của Ukraine.