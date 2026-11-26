Theo cáo trạng của VKSND Tối cao vừa ban hành, Hoàng Văn Phú, khi đó là kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, đã dựng chuyện các mỏ đất nằm trong Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia, cần chi 60 triệu đồng mỗi mỏ để đưa ra khỏi quy hoạch.

Người bị Phú nhắm đến là Tuấn HD, đàn em của Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn "Thần đèn", 52 tuổi, cùng điều hành Công ty ALMA, doanh nghiệp chuyên khai thác và kinh doanh khoáng sản tại Thanh Hóa.

Tuấn "Thần đèn" là giang hồ có 5 tiền án từ năm 1996 đến 2020 về các tội Cố ý gây thương tích, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Gây rối trật tự công cộng và Cho vay lãi nặng. Sau khi ra tù năm 2020, Tuấn cùng đàn em mua lại Công ty ALMA, sau đó bị cáo buộc khai thác lậu hơn 1 triệu m3 đất giá trị 100 tỷ đồng, cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp đối thủ và gian lận sổ sách kế toán.

VKSND Tối cao vừa truy tố Tuấn "Thần đèn" và Tuấn HD về ba tội Cưỡng đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan tố tụng còn làm rõ việc Công ty ALMA bị chính một cán bộ kiểm lâm lừa tiền "chạy quy hoạch".

Màn kịch 11 mỏ đất vướng quy hoạch

Cuối năm 2023, Phú được giao tổng hợp ý kiến của UBND tỉnh Thanh Hóa về dự thảo Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia. Qua công việc, ông ta biết tỉnh không đề nghị điều chỉnh quy hoạch nhưng vẫn tìm cách lợi dụng thông tin này để kiếm tiền từ các doanh nghiệp khoáng sản.

Giữa năm 2024, Phú chủ động liên hệ Tuấn HD, nói rằng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia.

Phú bảo nếu có khu vực mỏ nào muốn đưa ra khỏi quy hoạch thì gửi tọa độ để kiểm tra và tìm cách can thiệp. Chi phí "chạy" trọn gói là 60 triệu đồng mỗi mỏ.

Tin lời cán bộ kiểm lâm, Tuấn HD gửi thông tin 11 khu vực mỏ đất nhờ kiểm tra. Trong số này có ba khu vực mà Tuấn "Thần đèn" và người quen đã được cấp quyền khai thác, đang chờ làm thủ tục cấp giấy phép.

Sau khi nhận tọa độ, Phú thông báo cả 11 khu vực đều nằm trong Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia. Ông ta còn hứa sẽ ra Hà Nội gặp các cơ quan chức năng, tác động để đưa toàn bộ số mỏ này ra khỏi quy hoạch.

Với giá 60 triệu đồng mỗi mỏ, tổng số tiền Tuấn HD phải trả cho Phú là 660 triệu đồng. Cụ thể, ngày 10/8 và 10/9/2024, Tuấn HD hai lần trực tiếp đưa cho Phú mỗi lần 250 triệu đồng, tại khu vực gần Công viên Nông nghiệp, số 271 Nguyễn Phục, phường Quang Thắng, TP Thanh Hóa.

Sau khi nhận 500 triệu đồng, Phú gửi cho Tuấn HD quyết định của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia nhưng không cung cấp bản đồ hay các tài liệu liên quan. Ông ta tiếp tục yêu cầu giao nốt số tiền theo thỏa thuận.

Cuối tháng 11 và trong tháng 12/2024, Tuấn HD đưa thêm 160 triệu đồng, gồm 100 triệu đồng tiền mặt tại địa điểm cũ và 60 triệu đồng chuyển khoản.

Qua bốn lần giao dịch, Phú nhận đủ 660 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, ông ta đã nộp lại toàn bộ số tiền.

Sự thật về 11 mỏ đất

Kết quả điều tra cho thấy trong 11 khu vực mỏ mà Tuấn HD nhờ Phú kiểm tra, chỉ ba khu vực nằm trong Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia, tám khu vực còn lại vốn không thuộc quy hoạch này.

Ba khu vực vướng quy hoạch sau đó được điều chỉnh đưa ra ngoài, nhưng không phải nhờ Phú tác động mà dựa trên các văn bản phê duyệt của UBND tỉnh Thanh Hóa từ năm 2017 và 2020. Tám khu vực còn lại cũng không bị điều chỉnh theo quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng.

Như vậy, Phú đã nhận 660 triệu đồng để giải quyết việc mà ông ta không thực hiện: tám mỏ không cần đưa ra khỏi quy hoạch, còn ba mỏ được điều chỉnh không phải do Phú can thiệp.

Theo cơ quan điều tra, việc Tuấn HD đưa tiền để nhờ tác động đến quy hoạch có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ. Tuy nhiên, Phú là người chủ động liên hệ, cung cấp thông tin gian dối khiến Tuấn HD tin tưởng giao tiền. Tuấn HD cũng đã tố cáo Phú trước khi hành vi sai phạm bị phát hiện.

Từ những căn cứ này, cơ quan điều tra kết luận miễn trách nhiệm hình sự cho Tuấn HD đối với hành vi đưa tiền trong vụ việc trên.

Sau thời gian làm kiểm lâm viên, Phú chuyển sang làm chuyên viên Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Tuấn "Thần đèn" (trái) và Tuấn HD, hai ông chủ công ty ALMA. Ảnh: Bộ Công an

Liên quan các sai phạm khác của Công ty ALMA, cáo trạng xác định nhóm Tuấn "Thần đèn" đã khai thác trái phép hơn một triệu m3 đất, trị giá khoảng 100 tỷ đồng, cùng các hành vi cưỡng đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán.

VKSND Tối cao kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tăng cường quản lý việc cấp phép, khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn, xử lý nghiêm vi phạm và khắc phục hậu quả.

Đối với UBND xã Tượng Sơn, UBND huyện Nông Cống, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan liên quan, cơ quan điều tra chưa phát hiện dấu hiệu tiêu cực, buông lỏng quản lý, thông đồng hoặc bao che nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.

Vụ án dự kiến được TAND Hà Nội đưa ra xét xử trong thời gian tới.