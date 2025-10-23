Châu Âu nhất trí gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga

(Ảnh: Reuters)

Theo các nguồn tin của Reuters, gói trừng phạt này sẽ liệt kê bốn công ty liên quan đến ngành công nghiệp dầu mỏ được cho là đã lách các hạn chế của phương Tây.

Gói cũng đề xuất cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga vào thị trường EU, bổ sung 118 tàu thuộc "hạm đội ngầm" của Nga vào danh sách đen, đồng thời áp đặt lệnh cấm vận giao dịch hoàn toàn đối với hai công ty năng lượng lớn của Nga là Rosneft và Gazpromneft.

Văn bản cuối cùng đã được các quốc gia thành viên nhất trí, nhưng vẫn chưa được thông qua do Slovakia còn e ngại "về những vấn đề không liên quan", Reuters đưa tin.

Theo nhà báo Finbarr Bermingham, quốc gia thành viên cuối cùng còn do dự đã bỏ quyền phủ quyết. Việc phê duyệt gói trừng phạt dự kiến ​​diễn ra vào sáng 23/10.

Trước đó hồi tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, liên quan đến xung đột Ukraine, nhắm vào "các nhà máy lọc dầu, thương nhân dầu mỏ và các công ty hóa dầu ở các nước thứ ba, bao gồm cả Trung Quốc", bị cáo buộc giúp Mátxcơva lách các lệnh trừng phạt. Các công ty Ấn Độ cũng có thể bị nhắm mục tiêu.

Nga đã chuyển hướng nguồn cung cấp dầu sang Trung Quốc và Ấn Độ kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Hai nước này đã phản đối yêu cầu của phương Tây nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu thô của Nga, viện dẫn nhu cầu kinh tế trong nước và lợi ích quốc gia. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo các quốc gia phương Tây không nên gây áp lực đối với Trung Quốc và Ấn Độ, hoặc cố gắng "trừng phạt" họ vì giao dịch với Mátxcơva.