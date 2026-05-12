Châu Âu khởi động tiến trình đàm phán với Nga, chuẩn bị loạt điều kiện cứng rắn

Cao ủy phụ trách Chính sách Đối ngoại và An ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas ngày 11/5 cho biết, tại cuộc họp không chính thức của các ngoại trưởng EU trên đảo Cyprus vào ngày 27–28/5, các bên sẽ thảo luận về khả năng tiến hành đàm phán giữa EU và Nga, cũng như những yêu cầu mà khối này cần đặt ra với Moscow.

Phát biểu trước cuộc họp Hội đồng Đối ngoại EU, bà Kallas nói: “Về Nga, trước hết chúng ta cần thảo luận với nhau xem chúng ta muốn trao đổi với họ về những vấn đề gì. Chính vì vậy, sắp tới sẽ diễn ra cuộc họp theo thể thức Gymnich với các ngoại trưởng, nơi chúng tôi sẽ xem xét những đề xuất mà tôi đã đưa ra nhằm giải quyết các vấn đề mà chúng ta đang đối mặt”.

Bà nhấn mạnh rằng vấn đề an ninh của châu Âu nằm ở chỗ “Nga liên tục tấn công các nước láng giềng, và chúng ta phải tìm cách ngăn chặn điều đó”.

“Để làm được điều này, chúng ta cũng cần có những nhượng bộ từ phía Nga” - nhà ngoại giao hàng đầu của EU khẳng định.

Bà Kallas nhắc lại rằng tuần trước bà đã thăm Moldova. “Tại đó vẫn có binh sĩ Nga hiện diện. Chẳng hạn, việc Nga rút quân có thể là một trong những điều kiện để bảo đảm ổn định và an ninh trong khu vực” - bà giải thích.

Theo bà, vẫn còn nhiều vấn đề khác liên quan đến “những yêu cầu mà chúng ta cần đặt ra với Nga để xây dựng một châu Âu ổn định và hòa bình”.

Cùng thời điểm, bà Kallas bác bỏ khả năng cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder trở thành đại diện của EU trong các cuộc đàm phán với Nga.

Chính phủ Đức cũng không ủng hộ đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin về việc để ông Schröder làm nhà đàm phán giữa EU và Nga, cho rằng đây là một nỗ lực nhằm gây chia rẽ trong nội bộ châu Âu và giới chính trị Đức.

Trước đó, bà Kallas đã khởi xướng cuộc thảo luận với các nước thành viên EU về danh sách những nhượng bộ mà châu Âu muốn yêu cầu Nga chấp nhận trong khuôn khổ một thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.