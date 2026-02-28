Bị lừa khi chi 2 triệu USD 'chạy' đoàn kiểm tra Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2

Ngày 27/2, ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm thuộc Bộ Y tế, bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Y tế, bị cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Riêng bị can Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 3/2021, đoàn kiểm tra số 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Bộ Y tế, trong đó có nội dung liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Đoàn do ông Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, làm trưởng đoàn.

Đoàn đã mời ông Thắng lên trụ sở để báo cáo giải trình về tiến độ hai dự án và các vi phạm khuyết điểm. Tại buổi làm việc, ông Hiệp nói: "Ủy ban Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hai dự án, có rất nhiều sai phạm".

Theo kết luận điều tra, trước thông tin này, bà Tiến thông qua ông Nguyễn Hữu Tuấn, lúc đó là Phó Ban phụ trách quản lý dự án Y tế trọng điểm và Lê Thành Công, Vụ phó Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế, để trao đổi với ông Thắng, tiếp cận đoàn kiểm tra số 35 nhờ giúp đỡ.

Ông Thắng liên hệ và được ông Công dẫn đến nhà ông Thiêm, người có quan hệ đồng hương với ông Hiệp, đặt vấn đề nhờ giúp. Ông Thiêm báo lại "đã nhờ được ông Hiệp" và yêu cầu chuẩn bị 2 triệu USD. Được mở đường, ông Thắng gom tiền từ nguồn các nhà thầu chi phần trăm cho Ban.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sau nhiều năm bỏ không đã được đưa vào hoạt động cuối tháng 12/2025. Ảnh: Giang Huy

Ông Thắng sau đó đã ba lần đưa cho ông Thiêm, tổng cộng 2 triệu USD (45,2 tỷ đồng). Trong đó, lần đầu vào khoảng giữa tháng 9/2021, đưa một triệu USD tại nhà hàng trên phố Cửa Nam. Vào hai ngày khác cùng tháng này, ông Thắng đưa 600.000 và 400.000 USD tại nhà ông Thiêm.

Ông Thiêm khai sau khi nhận 2 triệu USD đã hai lần đưa ông Hiệp, tổng 1,4 triệu USD. Ông Hiệp phủ nhận điều này.

Ông Hiệp khai khi thấy có dấu hiệu vi phạm với Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đoàn đã kiểm tra theo đúng quy định của Đảng. Từ đây, đoàn phát hiện có dấu hiệu vi phạm hình sự và đã cung cấp các thông tin liên quan để Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ.

Quá trình đoàn kiểm tra, ông Hiệp khai không được ông Thiêm nói "nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho cá nhân ông Thắng và Bộ Y tế". Ông Hiệp khẳng định không nhận tiền từ ông Thiêm.

Do đã tổ chức đối chất và hai bên đều giữ nguyên lời khai, C03 kết luận ông Thiêm "chiếm đoạt 2 triệu USD của ông Thắng" mà không chi cho cá nhân, tổ chức nào để được đoàn kiểm tra tạo điều kiện. Kết quả làm việc của đoàn kiểm tra số 35 là đúng quy định.

Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng. Quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, thực hiện từ năm 2014 đến 2019 và sau đó gia hạn hai lần, đến hết năm 2024.

Tính đến hết năm 2024, hai dự án đã giải ngân 5.086 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên quá trình thực hiện dự án, bà Tiến và một số người bị cáo buộc đã có sai phạm gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Bị can Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Y tế trọng điểm, đã tổng nhận hơn 100 tỷ đồng của các nhà thầu, là số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Hai người này khai nhiều lần đưa bà Tiến tiền, tổng hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Tiến khai chỉ nhận của ông Thắng, tổng 2,5 tỷ đồng và một lần nhận của Tuấn 5 tỷ đồng.