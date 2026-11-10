Loạt máy bay Mỹ bất ngờ rời căn cứ ở Anh vì 'mối đe dọa từ Iran'

"Các biện pháp tăng cường nhằm bảo vệ lực lượng đang được áp dụng khắp căn cứ không quân Lakenheath và Mildenhall. Chúng tôi liên tục đánh giá những yếu tố khác nhau để xác định biện pháp cần áp dụng hoặc điều chỉnh nhằm bảo vệ hạ tầng, nhân sự và gia đình họ", một quan chức Mỹ nói với chuyên trang quân sự War Zone hôm 9/11.

Lý do dẫn đến tình huống và những biện pháp cụ thể không được tiết lộ.

Người này thêm rằng Washington đang phối hợp chặt chẽ với London để giảm thiểu tác động của các biện pháp tăng cường an ninh, đảm bảo an toàn cho cộng đồng địa phương và lực lượng đồn trú Mỹ. Quan chức Mỹ đưa ra tuyên bố khi được đề nghị bình luận về hoạt động điều chuyển máy bay bất thường tại căn cứ Mildenhall.

Báo Wall Street Journal dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Mỹ sơ tán máy bay khỏi căn cứ Mildenhall sau khi xuất hiện "mối đe dọa từ Iran". Các quan chức Mỹ đang thảo luận về bản chất chính xác của mối đe dọa này.

Điểm đến của các máy bay sau khi rời căn cứ Mildenhall (mã định danh EGUN). Đồ họa: X/DefenceGreek

"Một số phương tiện của không quân Mỹ đã bất ngờ di chuyển đến những địa điểm khác mà không báo trước", DefenceGreek, tài khoản X theo dõi hoạt động hàng không thông qua dữ liệu nguồn mở, cho biết.

Tính từ sáng 9/11, ít nhất 10 máy bay tiếp dầu KC-135R và ba trực thăng lai CV-22B Osprey của Mỹ đã rời sân bay quân sự Mildenhall để tới các căn cứ không quân khác ở Anh, Đức và Tây Ban Nha, cũng như sân bay Glasgow Prestwick tại Scotland.

Căn cứ Lakenheath sáng 9/11 cũng đăng thông báo trên Facebook nhằm kêu gọi mọi người cảnh giác, chú ý phát hiện và báo cáo về phương tiện bay không người lái (drone) xuất hiện trong khu vực. Chưa rõ bài đăng có liên quan đến tình trạng tăng cường an ninh tại cơ sở này và căn cứ Mildenhall hay không.

"Máy bay của không quân Mỹ luân chuyển giữa các căn cứ và địa điểm hoạt động vì nhiều nguyên nhân, trong đó có huấn luyện và các yêu cầu thực tế", Lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu - châu Phi cho hay và từ chối cung cấp thêm thông tin với lý do "an ninh hoạt động".

Căn cứ Lakenheath và Mildenhall đều là những trung tâm quan trọng của không quân Mỹ. Mildenhall là nơi đồn trú của máy bay tiếp dầu KC-135, phi cơ trinh sát RC-135, trực thăng lai Osprey và vận tải cơ đặc nhiệm MC-130J. Mỹ triển khai nhiều đơn vị tiêm kích F-15E và F-35A tại căn cứ Lakenheath.

Máy bay tiếp dầu KC-135R Mỹ cất cánh từ căn cứ Mildenhall hồi năm 2024. Ảnh: USAF

Động thái chuyển quân tại căn cứ Mildenhall diễn ra giữa lúc nhiều máy bay, trong đó có phi cơ tiếp dầu, đang được điều động tới Trung Đông, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng nối lại chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Iran.

Tổng thống Trump hôm 8/11 tuyên bố Mỹ đã xác định các mục tiêu tại Iran nếu nối lại chiến dịch tấn công, trong đó có nhà máy điện và cầu đường. Dù vậy, ông cho rằng "ít có khả năng" Mỹ sẽ nối lại tập kích Iran nếu đàm phán về vấn đề hạt nhân và mở cửa lại eo biển Hormuz đạt tiến triển.

Lakenheath, Mildenhall và hai căn cứ khác có lực lượng Mỹ đồn trú ở Anh từng bị drone xâm nhập hồi tháng 11/2024.

5 người đàn ông bị bắt hồi tháng 9 vì nghi lái xe chứa bom về hướng một căn cứ đồn trú quan trọng khác của không quân Mỹ ở Anh là căn cứ Fairford. Họ nhanh chóng được thả sau khi nộp tiền bảo lãnh vì giới chức không tìm thấy thuốc nổ. Tuy nhiên, hai người bị bắt lại sau đó, một trường hợp bị "buộc tội hỗ trợ cơ quan tình báo nước ngoài", theo BBC.