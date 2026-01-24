CĐV châu Á "ngả mũ" vì bản lĩnh của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam nhận “mưa lời khen”

Ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam chơi lép vế và phải thi đấu thiếu người khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhận thẻ đỏ vào phút 86. Thế nhưng, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số 7-6 trên loạt đá luân lưu (hoà 2-2 sau 120 phút).

Nguyễn Quốc Việt (30') và Đình Bắc (71') là tác giả của 2 bàn thắng cho U23 Việt Nam. Hai bàn gỡ của U23 Hàn Quốc được thực hiện bởi Lee Tae-won (69'), Shin Min-ha (90+7'). Chiến thắng này giúp các “Chiến binh Sao vàng” giành hạng 3.

U23 Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC.

Chứng kiến chiến thắng bất ngờ của U23 Việt Nam, các fan hâm mộ bóng đá châu Á đã không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn quả cảm của các học trò HLV Kim Sang-sik.

Trên fanpage AFC Asian Cup, tài khoản Hiroshi Nakamura bình luận: "Thật không thể tin nổi! 7 lượt sút và U23 Việt Nam vẫn giữ được cái đầu lạnh. Tâm lý của các cầu thủ trẻ Việt Nam năm 2026 đã ở một đẳng cấp khác. Các bạn xứng đáng với chiến thắng”.

"Dù rất buồn nhưng tôi phải chúc mừng U23 Việt Nam. Các bạn chơi quá kiên cường. Sau 2 hiệp chính hòa 2-2, tôi đã nghĩ U23 Hàn Quốc sẽ thắng, nhưng thủ môn của các bạn quá xuất sắc” - Park Ji-hoon chia sẻ.

Arif Rahman nhận định: “U23 Việt Nam luôn biết cách tạo nên điều kỳ diệu ở loạt sút luân lưu. Các bạn là niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á”.

“Thật bất ngờ khi U23 Việt Nam có thể đứng vững ở 2 hiệp phụ trong bối cảnh phải thi đấu thiếu người. Khả năng đá phạt đền của các bạn cũng rất ấn tượng” - Salman Al-Faraj bình luận.

Người dùng có tên Lee Wing-kai chia sẻ quan điểm: "7-6 trên chấm luân lưu? Đây chắc chắn là trận tranh hạng 3 hay nhất lịch sử giải đấu. U23 Việt Nam thực sự là khắc tinh của các ông lớn Đông Á”.

"U23 Việt Nam đã cho thấy họ không bao giờ đầu hàng. Hòa 2-2 sau 120 phút trước U23 Hàn Quốc cực mạnh là một kỳ tích và thắng luân lưu là phần thưởng cho sự quả cảm” - Sittichai Thonglao bình luận.

Omar Al-Jaber viết: "Thủ môn của U23 Việt Nam là một bức tường thực sự. Cản phá được cú sút quyết định của Hàn Quốc để chốt hạ tỷ số 7-6... Anh ấy xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận”.