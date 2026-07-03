CĐV dự World Cup mất tích gần 2 tuần không dấu vết, được tìm thấy ở nơi không ai ngờ

Người đàn ông này lại được tìm thấy trong tình trạng hoàn toàn bình an tại thành phố Barcelona (Tây Ban Nha), nơi ai cũng nghĩ ông chỉ ghé qua như một chặng dừng chân.

Nhân vật chính trong câu chuyện hy hữu này là ông Michael Hewitt, 65 tuổi, thường được gọi bằng biệt danh thân thương là "Little Mick". Ông rời quê nhà Leeds vào ngày 20/6 với kế hoạch quá cảnh tại Barcelona trước khi bay tiếp sang thành phố Boston (Mỹ) để cổ vũ cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Ghana.

Thế nhưng, kể từ ngày 21/6, mọi tin tức về ông Michael hoàn toàn bặt vô âm tín, khiến gia đình vô cùng lo lắng. Lo sợ ông có thể đã gặp phải sự cố không may trên đường đi, người thân của ông Michael lập tức phát thông báo tìm kiếm khẩn cấp trên các mạng xã hội, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Tây Ban Nha, tổ chức Interpol và Đại sứ quán Anh tại Tây Ban Nha để truy tìm.

Ông Michael Hewitt bất ngờ mất liên lạc với người thân từ ngày 21/6 khi đang trên đường sang Mỹ dự World Cup. Ảnh do gia đình cung cấp

Suốt 10 ngày mòn mỏi, hàng loạt thông tin trái chiều liên tục lan truyền. Cảnh sát vùng Tây Yorkshire (Anh) đã đến kiểm tra nhà riêng của ông Michael tại khu Adel, thành phố Leeds và xác nhận cổ động viên này vẫn chưa quay trở về.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nhập cảnh nào của ông trên hệ thống quản lý hộ chiếu tại Mỹ.

Giữa lúc cuộc tìm kiếm đang bế tắc, nhiều người dân tại Barcelona bất ngờ báo tin rằng họ nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi người Anh thường đi lang thang quanh các quán bar để theo dõi các trận đấu của đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, những bức ảnh cuối cùng do chính ông Michael đăng trên mạng xã hội Facebook trước khi mất liên lạc cũng cho thấy ông đang vô cùng thoải mái tận hưởng bầu không khí bóng đá tại thành phố thuộc vùng Catalonia này. Nhờ những manh mối trên, cảnh sát địa phương cuối cùng đã xác định và tìm thấy ông một cách an toàn.

Hóa ra, nguyên nhân khiến ông Michael mất liên lạc với gia đình là do bị mất điện thoại, trong đó có lưu toàn bộ vé máy bay điện tử cùng thông tin liên lạc của người thân. Dù trong người vẫn còn giữ hộ chiếu và ví tiền, ông lại không hề nghĩ đến việc phải đến Đại sứ quán Anh nhờ trợ giúp hay tìm cách báo tin về cho gia đình.

Thay vào đó, vị cổ động viên trên quyết định ở lại Barcelona để thong thả lang thang, tận hưởng việc xem các trận đấu của đội tuyển Anh qua màn hình TV tại các quán bar địa phương.

Điều dở khóc dở cười là ông hoàn toàn không hề hay biết rằng cả thế giới đang ráo riết tìm kiếm mình. Thậm chí, khi được người anh trai thông báo sự việc, phản ứng đầu tiên của người hâm mộ cuồng nhiệt này vẫn là hỏi ngay về lịch thi đấu tiếp theo của đội tuyển Anh.

Chia sẻ với truyền thông, ông Gary Hewitt, anh trai của ông Michael, bày tỏ: "Cậu ấy vốn sống trong một thế giới riêng của bóng đá, với cậu ấy thì mọi thứ khác trên đời đều chỉ là chuyện phụ".

Ông Gary cũng cho biết hay gia đình vô cùng nhẹ nhõm sau những ngày sống trong căng thẳng tột cùng. Trên Facebook, ông xúc động chia sẻ rằng gia đình chỉ mong ước một cái kết đơn giản và hạnh phúc, và giờ đây điều đó đã trở thành hiện thực, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ.

Vụ việc về "Little Mick" nhanh chóng lan tỏa như một nhắc nhở du khách quốc tế về tầm quan trọng của việc sao lưu thông tin liên lạc và cẩn trọng khi di chuyển một mình, đặc biệt là trong những chuyến đi dài ngày vào dịp World Cup.

Dù vậy, đối với riêng ông Michael, có lẽ chỉ cần có bóng đá là đã quá đủ để ông cảm thấy mọi thứ xung quanh mình vẫn luôn ổn thỏa.