Cặp vợ chồng siêu giàu ở California bị bắt vì bạo hành 21 đứa trẻ trong 'ngôi nhà kinh hoàng'

Guojun Xuan và Silvia Zhang tại phiên tòa ngày 6-10-2026

Công tố viên quận Los Angeles, Nathan Hochman cho biết đã bắt giữ cặp vợ chồng Guojun Xuan, 66 tuổi và Silvia Zhang, 39 tuổi, tại biệt thự ở thành phố Arcadia, cách trung tâm Los Angeles khoảng 20km, với cáo buộc ngược đãi trẻ em có hệ thống.

Cặp vợ chồng Xuan Zhang có 21 đứa con, từ 2 tháng tuổi đến 13 tuổi, trong đó phần lớn từ 1-3 tuổi. Cảnh sát cho biết, Zhang chỉ sinh 1-2 con, còn những đứa trẻ khác được sinh ra qua người mang thai hộ.

Hai vợ chồng lập công ty Mark Surrogacy Investment hoạt động ngay tại nhà, tuyển phụ nữ trên khắp nước Mỹ làm người mang thai hộ.

Hai người này đã nói dối rằng họ hiếm muộn hoặc chỉ muốn có thêm 1 đứa con nữa cho gia đình đầy đủ.

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 5-2025, khi một bé trai 2 tháng tuổi trong nhà được đưa vào viện vì chấn thương sọ não nghiêm trọng do bảo mẫu bạo hành, lắc mạnh.

Tháng 7-2025, 15 trẻ được đưa ra khỏi căn biệt thự này, sau đó cảnh sát xác định thêm 6 trẻ sống ở nơi khác liên quan đến hai vợ chồng Xuan Zhang.

Tại ngôi biệt thự, cảnh sát phát hiện 3 căn phòng được gọi là "trung tâm học tập". Những đứa trẻ phải ngồi vào bàn học nhiều giờ dưới sự giám sát của bảo mẫu.

Hệ thống 32 camera an ninh kích hoạt bằng chuyển động đã ghi lại cảnh các bảo mẫu đánh đập trẻ hàng ngày.

Ngôi biệt thự nơi Guojun Xuan và Silvia Zhang sống tại Arcadia

Công tố viên Hochman mô tả đây là "ngôi nhà kinh hoàng". "Đây không phải ngôi nhà nơi những đứa trẻ được yêu thương, mà là nơi chúng bị đánh đập thường xuyên nếu không nghe lời".

Theo các công tố viên, những đứa trẻ phải chịu đựng những trận đòn roi tàn nhẫn hàng ngày từ những người giữ trẻ độc ác trong khi cặp vợ chồng này theo dõi qua mạng lưới camera giám sát.

Đoạn video cho thấy Xuan có lần yêu cầu bảo mẫu đánh mạnh hơn và nhiều lần trực tiếp tham gia đánh trẻ.

Cặp đôi này bị cáo buộc chỉ đạo bảo mẫu "không để lại vết tích" và khi cảnh sát đến vào tháng 5-2025, họ đã dặn những đứa trẻ phải nói dối là không bị đánh.

Một bảo mẫu là Chunmei Li, người bị cáo buộc gây thương tích cho cháu bé 2 tháng tuổi, đã bị phát lệnh bắt về tội ngược đãi trẻ em nhưng đã bỏ trốn sang Tijuana, Mexico rồi sang Trung Quốc. Hiện Chunmei Li đang bị truy nã.

Trong một lần thăm nom có giám sát sau khi những đứa trẻ bị đưa vào diện bảo trợ, Zhang bị cáo buộc đã viết vào cuốn truyện với nội dung: "Hãy nói với họ rằng con sống hạnh phúc với mẹ, nói rằng con muốn về nhà".

Tại phiên tòa chiều 6-10 vừa qua ở Pasadena, cả Xuan và Zhang đều phủ nhận mọi cáo buộc và không nhận tội.

Công tố đề nghị mức bảo lãnh 100 triệu USD mỗi người vì tính chất nghiêm trọng và nguy cơ bỏ trốn.

Theo Phó Biện lý MacKenzie Teymouri, cặp đôi có hơn 200 tài khoản cá nhân và 70 tài khoản công ty, với lượng tiền luân chuyển 250 triệu USD/năm.

Trong nhà, cảnh sát thu được sao kê một tài khoản có hơn 70 triệu USD cùng tài sản như tượng cổ, rượu quý trị giá gần 10 triệu USD.

Cả hai được cho là có hộ chiếu Mỹ, Mexico và Trung Quốc, tuy nhiên chưa xác định được tất cả có hợp pháp hay không. Công tố cho rằng họ đã dùng hộ chiếu giả để lập tài khoản ngân hàng.

Thẩm phán Kerry White ấn định mức bảo lãnh 20 triệu USD mỗi người, kèm theo quản thúc tại gia và lệnh cấm tiếp xúc với những đứa trẻ.

Luật sư Mitchell Krems gọi mức này là "phi lý" và cho biết Zhang đang ngồi xe lăn, mắc bệnh bạch cầu hiếm và vừa ghép tủy.

Xuan đối mặt các tội âm mưu ngược đãi trẻ em, ngược đãi trẻ em, đồng phạm và 5 tội danh xúi giục nhân chứng. Zhang đối mặt tội âm mưu, đồng phạm và 4 tội danh xúi giục nhân chứng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng về hành vi gian lận mang thai hộ xuyên quốc gia và nghi vấn buôn người.