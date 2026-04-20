8 trẻ em thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ

8 trẻ em từ 1 đến 14 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ xả súng tại nhà riêng ở TP Shreveport, bang Louisiana - Mỹ ngày 19-4 (giờ Mỹ).

Nhà chức trách địa phương cho biết án mạng kinh hoàng này liên quan đến bạo lực gia đình. Nghi phạm sau đó cũng bị cảnh sát bắn chết trong lúc truy đuổi bằng ô tô.

"7 thi thể trẻ em được tìm thấy bên trong ngôi nhà, còn nạn nhân thứ 8 bị bắn chết khi đang tìm cách thoát thân qua mái nhà" - ông Christopher Bordelon, phát ngôn viên Sở Cảnh sát Shreveport nói với đài KTBS.

Cảnh sát cho biết nghi phạm có con sống tại chính ngôi nhà này.

Căn nhà nơi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng khiến 8 trẻ em thiệt mạng hôm 19-4. Ảnh: ABC COLUMBIA

Thông tin sơ bộ được Sở Cảnh sát Shreveport đăng trên mạng xã hội Facebook cho thấy vụ việc bắt đầu khi nghi phạm bắn một phụ nữ, rồi đi thêm vài dãy nhà tới nơi các em nhỏ đang sống.

"Hiện trường cực kỳ ghê rợn" - ông Bordelon mô tả.

Văn phòng thị trưởng Shreveport xác nhận nghi phạm có tên Shamar Elkins.

Cảnh sát cho biết có ít nhất 10 người trúng đạn nhưng chưa cung cấp tình trạng cụ thể của những người sống sót.

Sau vụ nổ súng, nghi phạm cướp một chiếc xe và bỏ chạy. Cảnh sát sau đó nổ súng vào chiếc xe trong cuộc truy đuổi kéo dài sang hạt Bossier lân cận khiến nghi phạm thiệt mạng.

Cảnh sát bang Louisiana cũng đang điều tra vụ nổ súng có liên quan tới lực lượng truy đuổi nghi phạm.

"Đây có lẽ là thảm kịch nghiêm trọng nhất mà chúng tôi từng chứng kiến" - Thị trưởng Shreveport Tom Arceneaux nói, đồng thời cho biết văn phòng thị trưởng đang phối hợp hỗ trợ kế hoạch thành lập một trung tâm toàn diện về bạo lực gia đình tại địa phương.

Hiện chưa rõ liệu nghi phạm Elkins có tiền sử bạo lực gia đình hay không.

Người dân địa phương tập trung gần hiện trường vụ xả súng kinh hoàng khiến 8 trẻ em thiệt mạng ở Shreveport, Louisiana ngày 19-4. Ảnh: KSLA

Trên mạng xã hội, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, người sinh ra ở Shreveport, gọi đây là một "thảm kịch đau lòng".

Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry cho biết ông và vợ đang cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ việc.

Dữ liệu từ Kho Lưu trữ Bạo lực Súng đạn cho hay không tính vụ việc tại Shreveport, Mỹ đã ghi nhận ít nhất 119 vụ xả súng hàng loạt từ đầu năm, làm 117 người chết, trong đó có 79 trẻ em và 458 người bị thương.