Căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan vẫn nóng từng giờ

Đô đốc Surasant Kongsiri - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan - cho biết Bangkok đáp trả Campuchia “theo đúng quy tắc giao chiến được quốc tế công nhận và thông lệ quốc tế”.

Theo ông Surasant, từ 22 giờ ngày 13-12 đến 1 giờ ngày 14-12, Campuchia điều máy bay không người lái vào tỉnh Trat ở miền Đông Thái Lan. Tới 4 giờ 15 phút sáng 14-12, Campuchia bắn rocket và đạn pháo vào tỉnh Si Sa Ket ở phía Đông Bắc. Lúc 5 giờ 15 phút sáng 14-12, Campuchia tiếp tục tấn công toàn bộ biên giới ở vùng Đông Bắc và Đông Thái Lan.

“Campuchia không ngừng bắn như tuyên bố” - ông Surasant cáo buộc, đề cập đến thông tin Campuchia đồng ý với đề xuất ngừng bắn trước 22 giờ ngày 13-12 của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Người dân ở nơi trú ẩn tại Wat Prasat Srahkandal, tỉnh Banteay Menchey - Campuchia hôm 14-12. Ảnh: AP

Ông Surasant cho biết thêm Hải quân Hoàng gia Thái Lan sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm từ 19 giờ ngày 14-12 tới 5 giờ ngày 15-12 tại 4 huyện của tỉnh Trat. Trước đó, lệnh giới nghiêm đã triển khai ở 4 huyện của tỉnh Sa Kaeo.

Đại tá Richa Suksuvanont - Phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan - cho biết lực lượng Thái Lan duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực biên giới trọng yếu như Chong An Ma (Đồi 677) ở Ubon Ratchathani, Sam Tae ở Si Sa Ket, một số đèo ở Surin và Ban Nong Ya Kaew ở Sa Kaeo.

Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Campuchia, khoảng 14 giờ chiều 14-12, lực lượng vũ trang đã nã pháo vào Sở chỉ huy Trung đội số 1, Tiểu đoàn số 444 và phá hủy một kho đạn của quân đội Thái Lan. Campuchia cho biết động thái này nhằm đáp trả hành động nã pháo của Thái Lan vào khu vực chùa Takrabei và Thmor Daun thuộc tỉnh Oddar Meanchey.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Campuchia cũng thông tin trong ngày 14-12, lúc 9 giờ 52 phút, quân đội Thái Lan bắn pháo vào khu vực làng Prey Chan.

“Lúc 10 giờ 36 phút, Thái Lan dùng máy bay chiến đấu F-16 thả hai quả bom xuống khu vực làng Thmar Sen, xã Nimit, huyện Ochrov. Lúc 10 giờ 38 phút, máy bay chiến đấu F-16 bay qua khu vực xã O Bei Chon. Lúc 10 giờ 58 phút, máy bay không người lái Thái Lan trinh sát tình hình tại làng Sastra, xã O Bei Chon. Lúc 11 giờ 20 phút, bộ binh Thái Lan tìm cách tiến vào khu vực Boeung Trakuan” - thông báo của Campuchia cho hay.

Tiếp đó, Campuchia cho biết trong khoảng 12-14 giờ, quân đội Thái Lan bắn pháo vào khu vực làng Prey Chan, Boeung Trakuan và Thma Daun (thuộc tỉnh Oddar Meanchey).