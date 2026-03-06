Cận cảnh UAV giá 30 triệu USD của Israel vừa bị Iran thu giữ

Theo trang Sina, các hãng thông tấn Tasnim và Fars của Iran ngày 4/3 đã đưa tin về việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thu giữ thành công một UAV Hermes-900 của Israel.

"UAV Hermes-900 của đối phương đã xâm phạm bầu trời của chúng ta, nhưng nhanh chóng bị các hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu và buộc phải hạ cánh. UAV này sau đó bị thu giữ trong tình trạng nguyên vẹn và sẽ cung cấp cho chúng ta những tham khảo quan trọng về công nghệ quốc phòng của Israel", đại diện IRGC cho biết.

UAV Hermes-900 của Israel bị Iran thu giữ. Ảnh: Sina

Ngoài thông báo, IRGC cũng công bố những hình ảnh cụ thể về chiếc UAV của Israel.

Theo trang tin quân sự Military Watch, Hermes-900 là một trong những loại UAV "đắt đỏ" nhất của Tel Aviv, khi mỗi chiếc có giá khoảng 30 triệu USD. Israel được cho có khoảng 50 UAV loại này trong kho vũ khí của mình.

Hermes-900 là UAV đa nhiệm tầm trung do Tập đoàn Israel Aerospace Industries (IAI) phát triển. Máy bay này đạt tốc độ tối đa 220 km/h, trần bay tối đa 9.100m, tải trọng tối đa 350kg và thời gian hoạt động liên tục 30 giờ. Hình dáng của Hermes-900 được đánh giá khá giống với mẫu UAV MQ-9 Reaper của Mỹ.

Với công nghệ cảm biến quang điện/hồng ngoại và radar khẩu độ tổng hợp (SAR), Hermes có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, UAV này cũng có thể mang theo tên lửa không đối không/không đối đất để thực hiện các chiến dịch tấn công.

Một số tên lửa rơi ra từ UAV Hermes-900. Ảnh: Sina