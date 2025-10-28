Nhật Bản: Nghi phạm ám sát ông Abe Shinzo nhận tội, sốt vé dự khán phiên tòa

Phiên tòa xét xử bị cáo Tetsuya Yamagami (45 tuổi) bắt đầu lúc 14 giờ ngày 28-10 (giờ địa phương) tại tòa án quận Nara, TP Nara.

Tờ Mainichi mô tả Yamagami xuất hiện tại phòng xử án số 101 ngay trước khi phiên tòa bắt đầu. Với mái tóc đen dài được buộc gọn gàng ra phía sau, Yamagami nhìn lướt qua khu vực dành cho người dự khán và lẩm bẩm một mình điều gì đó.

Khi phiên tòa bắt đầu, Yamagami cúi đầu chào. Do nói quá nhỏ khi chánh án hỏi, Yamagami đã được yêu cầu tiến gần micro. Bị cáo cúi gằm mặt xuống trong lúc bên công tố đọc cáo trạng.

Tuy nhiên, khi được hỏi về cáo buộc giết người, Yamagami đã đưa ra lời xác nhận dứt khoát: "Mọi cáo buộc đều đúng sự thật".

Yamagami bị cáo buộc dùng súng tự chế bắn ông Abe khi nhà lãnh đạo này đang phát biểu vận động tranh cử tại Nara vào tháng 7-2022. Ngoài tội danh giết người, Yamagami còn đối mặt với các cáo buộc vi phạm luật quản lý vũ khí và chế tạo vũ khí.

Việc Yamagami thừa nhận hành vi giết người ngay lập tức chuyển trọng tâm của vụ án từ việc chứng minh phạm tội sang quyết định mức hình phạt.

Bị cáo Tetsuya Yamagami. Ảnh: Mainichi

Theo lời khai trong giai đoạn điều tra, động cơ của Yamagami xuất phát từ lòng hận thù sâu sắc đối với Giáo hội Thống nhất. Đây là tổ chức thành lập tại Hàn Quốc và được ông ngoại của ông Abe là cố Thủ tướng Kishi Nobusuke giới thiệu tại Nhật Bản.

Yamagami cho biết cuộc sống gia đình y đã bị hủy hoại, dẫn đến phá sản, sau khi mẹ quyên góp số tiền khổng lồ (100 triệu yen, tức khoảng 17,2 tỉ đồng) cho tổ chức này.

Yamagami ám sát cựu Thủ tướng Abe vì tin rằng ông có mối liên hệ với giáo hội, coi đó là cách để "giáng đòn" mạnh mẽ nhất vào tổ chức đã gây ra bi kịch cho gia đình y.

Bên bào chữa tìm cách giảm nhẹ hình phạt bằng cách đặt động cơ tội ác vào bối cảnh "tổn hại tôn giáo".

Họ lập luận rằng sự tan vỡ và khốn cùng của gia đình Yamagami do Giáo hội Thống nhất gây ra là một tình tiết đặc biệt cần được tòa án khoan hồng. Bên bào chữa sẽ dùng lời khai của mẹ bị cáo và các chuyên gia tôn giáo để chứng minh điều này.

Ngược lại, bên công tố kiên quyết phản đối việc xem xét quá mức hoàn cảnh cá nhân của Yamagami.

Thay vào đó, bên công tố nhấn mạnh vào tính chất nghiêm trọng của tội ác: Yamagami đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, tự chế tạo vũ khí, và gây ra cái chết cho một cựu thủ tướng, tiềm ẩn nguy cơ gây thương vong lớn tại nơi công cộng.

Mục tiêu của bên công tố là đề xuất một mức án nghiêm khắc.

Phiên tòa xét xử được dự kiến kéo dài tổng cộng 19 ngày (kể cả ngày dự phòng), thể hiện sự phức tạp và mức độ nghiêm trọng của vụ án.

Tổng cộng 12 nhân chứng sẽ được triệu tập, bao gồm các nhân chứng hiện trường do bên công tố yêu cầu và mẹ Yamagami, cùng các chuyên gia tôn giáo do bên bào chữa yêu cầu.

Theo Mainichi, giai đoạn được dư luận mong chờ nhất là thẩm vấn Yamagami, sẽ diễn ra từ ngày 20-11. Tại đây, Yamagami sẽ trực tiếp trình bày chi tiết động cơ, quá trình suy nghĩ và diễn biến dẫn đến hành vi ám sát.

Phán quyết cuối cùng dự kiến được đưa ra vào ngày 21-1-2026.