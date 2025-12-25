Campuchia - Thái Lan tiếp tục tập kích nhau trong lúc đàm phán

Bộ Quốc phòng Campuchia đêm 24/12 cáo buộc quân đội Thái Lan sử dụng pháo binh, máy bay huấn luyện T-50, phi cơ không người lái, xe tăng và thiết giáp, cùng những loại vũ khí khác để tập kích nhiều địa điểm ở tỉnh Oddar Meanchey, Preah Vihear, Siem Reap, Banteay Meanchey, Battambang và Pursat.

Cơ quan này thêm rằng tính đến sáng nay, lực lượng Thái Lan tiếp tục nã pháo vào lãnh thổ Campuchia tại các khu vực thuộc tỉnh Banteay Meanchey và đền cổ Ta Moan. "Chúng tôi đã đáp trả để bảo vệ lãnh thổ", Bộ Quốc phòng Campuchia cho hay.

Chuẩn đô đốc Surasant Kongsiri, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan, cùng ngày cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn ở biên giới, bất chấp hai nước đang đàm phán theo khuôn khổ Ủy ban Biên giới Chung (GBC).

Thái Lan cáo buộc lực lượng Campuchia chiều 23/12 tập kích khu vực Ban Nong Chan thuộc tỉnh Sa Kaeo, khiến một binh sĩ thiệt mạng và 4 người bị thương. Đến sáng 24/12, Campuchia tiếp tục oanh tạc các vị trí của Thái Lan, bắn hơn 80 quả rocket vào huyện Ta Phraya và Ban Khlong Phaeng ở tỉnh Sa Kaeo.

Chuẩn đô đốc Surasant Kongsiri tại cuộc họp báo hôm 24/12. Ảnh: Nation Thailand

Bộ Quốc phòng Thái Lan nói rằng những cuộc tấn công đã "đặt câu hỏi về thành ý của Campuchia trong giải quyết xung đột", cũng như buộc Bangkok duy trì hoạt động phản công mang tính phòng thủ.

Cuộc đàm phán giữa Campuchia và Thái Lan diễn ra tại cửa khẩu Chong Phak Kat thuộc huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi chiều 24/12. Cửa khẩu này kết nối tỉnh Pailin của Campuchia với tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Thái Lan Natthaphong Phraokaew dẫn đầu phái đoàn của Bangkok, trong khi Phó chánh văn phòng Bộ Quốc phòng Nhem Boraden đại diện cho phía Campuchia. Cuộc trao đổi kéo dài khoảng 30 phút.

Sau cuộc họp, tướng Natthaphong cho biết ngày làm việc đầu tiên tập trung vào thiết lập chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán thực chất hơn trong sáng 25/12. Hai bên đã nêu rõ lập trường của mình và Campuchia sẽ cử phái đoàn đầy đủ tham dự cuộc họp. Ông Natthaphong nói rằng các cuộc thảo luận đã "diễn ra suôn sẻ".

Trong cuộc đàm phán ngày 25/12, nội dung chính sẽ là kêu gọi chấm dứt hành động thù địch và tìm giải pháp khôi phục ổn định giữa hai nước, cũng như trở lại cuộc sống bình thường. Cuộc họp Đặc biệt lần thứ 3 của GBC dự kiến được tổ chức trong ngày 27/12.

Phái đoàn Campuchia và Thái Lan tại cuộc đàm phán ngày 25/12. Ảnh: Khmer Times

Căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan leo thang trở lại rồi bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12, khi binh sĩ hai nước đấu súng dọc biên giới. Hai bên sau đó sử dụng các vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16 và pháo phản lực phóng loạt, tập kích mục tiêu ở lãnh thổ nước láng giềng.

Giao tranh đã khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 21 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.