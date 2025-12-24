Campuchia - Thái Lan tập kích nhau trước thềm đàm phán

Bộ Quốc phòng Campuchia thông báo quân đội Thái Lan sáng nay tiếp tục tập kích các khu vực Prey Chan, đền Preah Vihear, Tathav và Mount Kham. Họ cáo buộc lực lượng Thái Lan nã pháo vào đền Ta Moan, Chubkakir từ khoảng 5h, cũng như nhắm mục tiêu đền Preah Vihear, Tathav và Mount Kham cho đến gần 7h. Khu vực Thma Da tại tỉnh Pursat vẫn yên ắng.

Trong khi đó, Quân khu 2 Thái Lan chiều 23/12 cho biết lực lượng Campuchia đã sử dụng đạn cối, đạn pháo và rocket BM-21 để tập kích các vị trí tiền phương của nước này. Binh sĩ Thái Lan đã bắn trả và phá hủy nhiều mục tiêu.

Quân nhân kiểm tra cây cầu bị hư hại sau đợt không kích của Thái Lan tại tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia hôm 20/12. Ảnh: AFP

Giao tranh cũng tiếp tục diễn ra tại khu vực Pha Mo I Daeng - Huai Ta Maria. Quân đội Campuchia bị cáo buộc sử dụng vũ khí bộ binh, súng không giật, súng cối và pháo, một số quả đạn rơi xuống các đồn điền cao su và xung quanh khu vực Ban Sam Meng và Ban Phumisorn tại tỉnh Si Sa Ket.

Binh sĩ Campuchia còn khai hỏa rocket xuống khu vực quanh đỉnh Phu Makuea và Phlan Hin Paet Kon, cũng như Đồi 350 và Ta Kwai, theo Quân khu 2.

Đụng độ tiếp diễn trong bối cảnh hai bên hôm 22/12 nhất trí sẽ đàm phán về các điều khoản ngừng bắn trong ngày 24/12. Campuchia đã đề nghị Thái Lan tổ chức đối thoại tại địa điểm trung lập là thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, nhưng Bộ Quốc phòng Thái Lan bác bỏ, cho biết đàm phán sẽ diễn ra tại tỉnh biên giới Chanthaburi như kế hoạch.

Vị trí các tỉnh biên giới Thái Lan và Campuchia. Đồ họa: BBC

"Chúng tôi đảm bảo Chanthaburi an toàn. Tỉnh này vốn được chọn là địa điểm tổ chức cuộc họp của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) từ trước khi giao tranh bùng phát", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri lưu ý.

Ông cho biết các quan chức GBC dự kiến nhóm họp ngày 24-27/12, thêm rằng cuộc gặp có diễn ra hay không tùy thuộc vào phía Campuchia. Một quan chức chính phủ Campuchia nói với hãng thông tấn AFP rằng chưa được cập nhật thông tin về địa điểm đàm phán.

Giao tranh tái bùng phát trong tháng này đã khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 21 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.