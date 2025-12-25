Thái Lan phản ứng trước cáo buộc mới của Campuchia

Campuchia hôm 24-12 cho biết quân đội Thái Lan đã sử dụng máy bay chiến đấu để thả bom chùm xuống tỉnh Banteay Meanchey.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan còn điều máy bay chiến đấu thả 4 quả bom xuống các khu dân cư tại tỉnh Battambang.

Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan thả bom chùm vào lãnh thổ nước này. Ảnh: CMAC

Đáp lại, quân đội Thái Lan khẳng định bom chùm được triển khai chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự.

Theo Tân Hoa xã, ông Winthai Suvaree, người phát ngôn Lục quân Hoàng gia Thái Lan, hôm 24-12 tuyên bố những gì Campuchia gọi là bom chùm được dùng để tấn công các mục tiêu quân sự và loại đạn này không được thiết kế để gây sát thương cho dân thường.

Ông Winthai nhấn mạnh rằng Công ước về Bom đạn chùm, vốn cấm các bên sử dụng, sản xuất hoặc tàng trữ loại vũ khí này, không có hiệu lực ràng buộc trong trường hợp này, bởi cả Thái Lan và Campuchia đều không tham gia công ước.

Chỉ vài giờ trước khi các quan chức quân sự cấp cao của Thái Lan và Campuchia gặp nhau hôm 24-12 tại cuộc họp Ban Thư ký Ủy ban Biên giới Chung (GBC) để thảo luận về các điều khoản hòa bình, Không quân Thái Lan đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội sâu hơn 100km vào lãnh thổ Campuchia.

Quân đội Campuchia cho biết thông tin trên, đồng thời nói thêm các cuộc tấn công nhắm vào cả cơ sở hạ tầng quân sự lẫn dân sự.

Lần đầu tiên, Không quân Thái Lan sử dụng máy bay T-50TH Golden Eagle do Hàn Quốc sản xuất, bên cạnh các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ và Saab Gripen của Thụy Điển để tấn công sâu qua biên giới vào huyện Banan, tỉnh Battambang trong cả buổi sáng và chiều.

Cuộc tấn công được cho là nhằm gây sức ép lên Phnom Penh trên bàn đàm phán.

Theo Khmer Times, Bộ Nội vụ nhắc lại lời kêu gọi của Campuchia về sự tham gia tiếp tục của các đối tác quốc tế bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Malaysia và ASEAN, nhằm giảm leo thang và hướng tới hòa bình lâu dài.

Campuchia tái khẳng định lập trường đã nêu tại Cuộc họp đặc biệt của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN hôm 22-12, theo đó tranh chấp biên giới cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và các cơ chế hiện có.