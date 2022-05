Các nhà máy lọc dầu tư nhân Trung Quốc mua dầu của Nga với giá rẻ?

Các công ty dầu khí phương Tây hiện nay đã tự ngừng mua dầu của Nga hoặc buộc phải tạm ngừng, do không có phương án vận chuyển và thanh toán, liên quan đến lệnh trừng phạt Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo số liệu công bố tháng 4.2022, Trung Quốc có năng lực lọc 18,81 triệu thùng dầu mỗi ngày, vượt Mỹ để trở thành nhà lọc dầu hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, nhiều công ty lọc dầu Trung Quốc đang bí mật mua dầu của Nga với giá chiết khấu ở mức cao nhằm tránh bị giám sát và có thể trở thành đối tượng bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt, theo báo Anh Financial Times.

Theo báo Anh, một giám đốc điều hành nhà máy lọc dầu tư nhân ở tỉnh Sơn Đông nói rằng, họ không được phép công khai hoạt động mua dầu của Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.

Vị giám đốc giấu tên nói nhà máy đứng ra đại diện mua dầu của Nga thay cho các công ty quốc doanh.

“Việc các nhà máy lọc dầu tư nhân bí mật mua dầu của Nga, không công bố dữ liệu công khai cho thấy cách mà Bắc Kinh lách luật để mua dầu giá rẻ của Moscow, cũng như giúp các công ty dầu khí quốc doanh tránh khỏi sự chú ý của Mỹ và phương Tây”, báo Anh Financial Times cho biết, theo Sputnik.

Theo vị giám đốc trên, nhà máy hết sức thận trọng và cẩn thận khi mua dầu của Nga, do nhà máy có một chi nhánh thương mại ở Singapore, có thể chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

Mỹ đã thông báo cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu của Nga, trong khi Anh sẽ ngừng hoàn hoàn vào cuối năm nay. Châu Âu hiện đang cân nhắc hạn chế và tiến tới cấm nhập khẩu dầu của Nga hoàn toàn.

Kể từ ngày 15.5, các công ty giao dịch dầu khí của châu Âu và Thụy Sĩ sẽ không thể bán dầu của Nga trên toàn cầu.

Trong khi đó, đối mặt với các lệnh phong tỏa do Covid-19 và sức ép cấm vận từ Mỹ, các nhà máy lọc dầu quốc doanh ở Trung Quốc đối mặt với một số khó khăn nhất định.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tăng mua dầu của Nga theo các số liệu công khai. Ít nhất 6 siêu tàu chở dầu, mỗi tàu có thể chở tới 2 triệu thùng dầu, đã nhận đơn hàng vận chuyển dầu thô Ural của Nga tới châu Á, chủ yếu cho các đối tác Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo Financial Times, Trung Quốc tăng mua dầu Ural của Nga do mỗi thùng dầu được chiết khấu tới 35 USD so với giá dầu Brent tiêu chuẩn.

Theo dữ liệu do Kpler, một doanh nghiệp phân tích dữ liệu hàng hóa công bố, Trung Quốc đã tăng nhập khẩu dầu từ Nga lên hơn 86.000 thùng dầu mỗi ngày, so với mức trung bình của năm ngoái.

