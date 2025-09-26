Đại sứ Nga: Nếu NATO bắn hạ máy bay Moscow, sẽ có chiến tranh

Ngày 25-9, Đại sứ Nga tại Pháp Alexey Meshkov cảnh báo rằng việc bất kỳ quốc gia thành viên nào của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắn hạ máy bay Nga bị cáo buộc vi phạm không phận khối, điều đó sẽ đồng nghĩa với chiến tranh, theo hãng thông tấn TASS.

Khi được hỏi Nga sẽ phản ứng ra sao nếu một trong các máy bay Nga bị NATO bắn rơi, Đại sứ Meshkov nói với đài RTL (Pháp) rằng “điều đó có nghĩa là chiến tranh”.

“Đó sẽ là chiến tranh. Ngoài ra còn có gì nữa chứ? Rất nhiều máy bay [quân sự NATO] xâm phạm không phận của chúng tôi, có cả tình cờ và không tình cờ. Nhưng không ai bắn hạ chúng” - ông Meshkov nói.

Đại sứ Nga tại Pháp Alexey Meshkov. Ảnh: TASS

Ông Meshkov cũng khẳng định châu Âu chưa cung cấp “bất kỳ bằng chứng cụ thể nào” chứng minh Nga liên quan các vụ việc xâm phạm không phận châu Âu.

“Trước hết, chúng tôi không chơi trò chơi với bất kỳ ai. Thứ hai, sau khi phương Tây lừa dối chúng tôi nhiều lần, chúng tôi chỉ tin vào những sự kiện xác thực” - theo nhà ngoại giao Nga.

NATO chưa bình luận về phát ngôn của ông Meshkov.

Tuần trước, Estonia cho rằng máy bay quân sự Nga đã xâm phạm không phận của Estonia nên đã yêu cầu tiến hành các cuộc tham vấn khẩn cấp theo điều 4 của NATO. Trước đó, Ba Lan cũng cáo buộc nhiều máy bay không người lái (UAV) mồi nhử của Nga xâm nhập lãnh thổ Ba Lan.

Moscow đã bác bỏ cả hai cáo buộc trên.

Phát biểu với các phóng viên hôm 23-9, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte không loại trừ khả năng bắn rơi máy bay Nga nếu các máy bay này xâm phạm không phận liên minh, song nhấn mạnh rằng các quyết định như vậy được đưa ra hoàn toàn trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.

Phát biểu tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 22-9, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tuyên bố rằng nước này sẽ phá hủy bất kỳ máy bay hoặc tên lửa Nga nào xâm nhập không phận.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania - ông Dovile Sakaliene cũng kêu gọi NATO kiên quyết trước những gì cho là nỗ lực “thử thách” quyết tâm của khối từ phía Nga.