Bình Nhưỡng: Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là ‘ảo tưởng viển vông’

Ngày 1-11, Triều Tiên cho rằng việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là một “ảo tưởng viển vông” không bao giờ có thể trở thành hiện thực, theo hãng thông tấn KCNA.

KCNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Myong-ho chỉ trích Hàn Quốc vì liên tục tìm cách nêu vấn đề phi hạt nhân hóa mỗi khi có cơ hội.

“Chúng tôi sẽ kiên nhẫn chứng minh rằng phi hạt nhân hóa là một ‘ảo tưởng viển vông’ không bao giờ có thể trở thành hiện thực, dù có nhắc đến hàng nghìn lần đi chăng nữa” - ông Pak nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Myong-ho. Ảnh: YONHAP

Ông Pak cho rằng Hàn Quốc vẫn chưa nhận ra rằng “việc cố phủ nhận vị thế Triều Tiên như một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân” và tiếp tục mơ về phi hạt nhân hóa chỉ cho thấy Seoul quá thiếu thực tế.

Hàn Quốc chưa bình luận về các phát ngôn của Triều Tiên.

Triều Tiên dường như phản đối việc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 8 công bố chương trình nghị sự về phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết ở giai đoạn đầu ông sẽ tìm cách đóng băng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Ở giai đoạn thứ hai và cuối cùng, ông sẽ hướng tới việc cắt giảm và dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Bình luận của Triều Tiên được đưa ra trước thềm cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Lee và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó, ông Lee dự kiến sẽ tiếp tục nêu lên vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Vào tháng 5-2024, Triều Tiên từng lên án Hàn Quốc vì tuyên bố cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong tuyên bố chung sau Hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa lãnh đạo Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật.

Khi đó, Bình Nhưỡng gọi động thái này là “sự can thiệp trắng trợn” vào công việc nội bộ của Triều Tiên.