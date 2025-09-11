Báo Ukraine: UAV tầm xa Nga có phạm vi tấn công bao trùm hầu hết châu Âu

Nga hiện chủ yếu sử dụng phiên bản UAV Geran-2 có phạm vi tấn công 2.500 km và 650 km (mang theo đầu đạn lớn hơn). Ảnh: Kyiv Independent.

“Đêm ngày 10/9, không phận Ba Lan bị xâm nhập bởi số lượng lớn UAV Nga”, Thủ tướng Donald Tusk viết trên mạng xã hội X, cho biết thêm những UAV gây ra mối đe dọa trực tiếp đã bị bắn hạ.

Theo tình báo Ukraine, Nga hiện có khả năng sản xuất khoảng 2.700 UAV tầm xa mỗi tháng, với tầm bay và mức độ nguy hiểm ngày càng được cải thiện, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Ban đầu, các UAV này do Iran chế tạo với tên gọi Shahed-136, có tầm hoạt động 2.500 km và mang đầu đạn nặng 50 kg. Nga được cho là mua bản quyền, sản xuất phiên bản tương tự với tên gọi Geran-2.

Hồi tháng 2, cơ quan tình báo quân đội Ukraine (HUR) cho biết Nga đã nâng cấp UAV Geran-2, trang bị đầu đạn 90 kg, khiến sức công phá tăng lên nhưng tầm hoạt động giảm xuống còn khoảng 650 km. Gần đây, Nga còn triển khai phiên bản Geran-2 dùng động cơ phản lực, giữ nguyên phạm vi tấn công 2.500 km nhưng tốc độ nhanh hơn nhiều và khó đánh chặn hơn.

Theo chuyên gia Samuel Bendett thuộc Trung tâm An ninh Mỹ Mới (CNAS) có trụ sở ở Washington D.C (Mỹ), UAV tầm xa trên của Nga có phạm vi tấn công bao trùm hầu hết lãnh thổ châu Âu nếu được phóng đi từ các vị trí gần biên giới, như thành phố Bryansk ở miền tây nước Nga hoặc từ bán đảo Crimea.

Mẫu UAV Geran-2 của Nga bị bắn rơi ở vùng Kharkiv vào ngày 30/4/2025. Ảnh: AFP.

Bản đồ do báo Ukraine đăng tải, cho thấy gần như toàn bộ châu Âu đều nằm trong vùng nguy cơ. Chỉ còn một số khu vực ở cực tây như Ireland, một phần Bồ Đào Nha và quần đảo xa bờ Đại Tây Dương của châu Âu là nằm ngoài phạm vi tấn công của UAV Nga. Ở phía bắc, vùng cực Bắc Na Uy, Iceland và Greenland cũng an toàn hơn.

Thực tế, mảnh vỡ UAV Nga từng rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, Latvia, Moldova và Romania trong các đợt tập kích Ukraine trước đây. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một quốc gia NATO xác nhận đã trực tiếp bắn hạ phương tiện quân sự Nga trên lãnh thổ mình kể từ khi xung đột bắt đầu vào năm 2022.

Trong vụ việc mới nhất, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cảnh báo: “Nga đang tiếp tục leo thang, mở rộng phạm vi chiến sự và thử phản ứng của phương Tây. Chúng ta không có phản ứng mạnh mẽ, Nga sẽ càng trở nên quyết liệt. Khi đó, tên lửa và UAV của Nga có thể bay sâu hơn nữa vào lãnh thổ châu Âu”.