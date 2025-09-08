Ukraine tung vũ khí rẻ tiền bắn hạ hàng trăm UAV Nga trong một đêm

Trong bài phát biểu thường kỳ, ông cho biết Nga đã phóng tổng cộng 810 UAV, trong đó có hơn 400 chiếc Shahed – loại UAV cảm tử. Con số mà Ukraine bắn hạ được bằng UAV đánh chặn chiếm gần 1/5 toàn bộ số UAV trong đợt tấn công này.

UAV Shahed-136 (Nga gọi là Geran-2). (Nguồn: Getty Images)

"Dĩ nhiên chưa thể chặn đứng tất cả và chúng ta vẫn cần tiếp tục tăng cường năng lực phòng không", ông Zelensky thừa nhận.

UAV đánh chặn được thiết kế để bay với tốc độ rất cao, đuổi theo và đâm trực diện vào mục tiêu trên không. Nhiều loại hoạt động theo chế độ góc nhìn thứ nhất (FPV), truyền hình ảnh trực tiếp về cho phi công để điều khiển tấn công chính xác.

Ban đầu chúng được phát triển để đối phó UAV trinh sát, nhưng nay Ukraine đã chuyển hướng sử dụng để chống Shahed và các UAV cảm tử khác.

Đáng chú ý, phần lớn chương trình này không tập trung vào một nhà sản xuất duy nhất, mà nhiều công ty trong nước cùng tham gia chế tạo và cung cấp cho lực lượng phòng không. Theo ông Zelensky, mục tiêu là số lượng UAV đánh chặn phải tương xứng với số Shahed Nga đang sử dụng, tức 300–400 chiếc mỗi đợt.

Nga ồ ạt tung UAV, Ukraine tìm cách đối phó

Hệ thống phòng không hiện tại của Ukraine dựa vào nhiều lớp: từ tên lửa đất đối không, máy bay bắn hạ UAV, gây nhiễu điện tử, cho tới các nhóm cơ động gắn súng máy trên xe tải. Tuy nhiên, chúng thường bị quá tải trước số lượng UAV Nga ngày càng lớn.

Moscow hiện dùng song song Shahed-136 (tốc độ tối đa khoảng 185 km/h) và Gerbera – một UAV mồi nhử mô phỏng Shahed, nhằm đánh lừa và làm cạn kiệt hệ thống phòng không Ukraine.

Trong bối cảnh đó, UAV đánh chặn được coi là giải pháp rẻ và hiệu quả: một chiếc Shahed có giá khoảng 35.000 USD, trong khi UAV đánh chặn Ukraine chỉ 2.000–6.000 USD.

Ông Zelensky khẳng định chính phủ đã bảo đảm tài chính và hợp đồng sản xuất cho loại UAV đánh chặn này. "Phát triển công nghệ đánh chặn, triển khai và đào tạo lực lượng vận hành, tất cả đều cứu sống được nhiều người", ông nhấn mạnh.

Theo giới chức Ukraine, đợt tấn công bằng UAV hôm 7/9, là lớn nhất từ trước đến nay của Nga. Dù phòng không đã ngăn chặn được phần lớn, vẫn có khoảng 56 UAV lọt qua, trong đó một chiếc đã tấn công gần tòa nhà quốc hội ở Kiev.