Mỹ lên tiếng vụ UAV đâm trúng tòa nhà chính phủ Ukraine

Nga tăng cường tập kích Ukraine trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đình trệ (ảnh: Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine)

Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột Nga – Ukraine leo thang

“Nguy cơ trong bất kỳ cuộc chiến nào cũng là sự leo thang. Nga dường như đang leo thang trong đòn tập kích quy mô lớn kể từ đầu cuộc xung đột, nhắm vào tòa nhà chính phủ Ukraine ở Kiev”, ông Kellogg nói hôm 8/9.

Kellogg cho biết, cách đây 2 tuần, ông từng gặp Thủ tướng Ukraine – bà Yulia Svyrydenko – trong tòa nhà này.

“Lịch sử cho thấy nhiều cuộc chiến có thể leo thang vượt tầm kiểm soát với những động thái như vậy. Đó là lý do vì sao Tổng thống Mỹ Donald Trump nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột này. Vụ tập kích không phải là tín hiệu cho thấy dễ dàng chấm dứt cuộc xung đột bằng các biện pháp ngoại giao”, ông Kellogg nói thêm.

Trước đó, hôm 7/9, giới chức Ukraine tuyên bố, UAV Nga đánh trúng tòa nhà chính phủ ở Kiev, gây hỏa hoạn và khiến một số tầng trên cùng bị hư hại. Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc quân đội Nga cố ý nhắm mục tiêu vào tòa nhà, trong khi Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ.

Theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, UAV dường như bị bắn hạ và các mảnh vỡ rơi xuống tòa nhà chính phủ ở quận Pecherskyi, gây ra hỏa hoạn.

“Một đám cháy bùng lên trong tòa nhà chính phủ do khả năng UAV bị bắn rơi”, ông Klitschko bình luận trên Telegram.

Hôm 7/9, không quân Ukraine cho hay, quân đội Nga phóng 810 UAV và 13 tên lửa vào nhiều khu vực, trong số đó có 747 UAV và 4 tên lửa bị bắn hạ.

9 tên lửa và 54 UAV lọt lưới phòng không đã đánh trúng nhiều mục tiêu ở 33 địa điểm. Đây được cho là vụ tập kích với quy mô lớn nhất mà quân đội Nga tiến hành kể từ đầu cuộc xung đột.

Ông Trump “không hài lòng” về tình hình Ukraine

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn mới đây tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ tiếp tục nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine.

“Tôi không hài lòng về toàn bộ tình hình”, Kyiv Post hôm 8/9 dẫn lời ông Trump.

“Tôi không hài lòng với bất cứ điều gì liên quan đến cuộc chiến. Về cuộc xung đột, chúng ta sẽ giải quyết nó”, ông Trump nói.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump tiết lộ, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ tới Nhà Trắng vào thứ Hai và thứ Ba tuần này để thảo luận về tình hình xung đột ở Ukraine.

Nhà Trắng chưa công bố lịch trình làm việc của ông Trump và danh sách các nhà lãnh đạo tới thăm.