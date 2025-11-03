Đà Nẵng sạt lở kinh hoàng, đất tràn vào nhà dân lúc nửa đêm

Sáng 3/11, lãnh đạo xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng cho biết, vừa xảy ra vụ sạt lở tại thôn Thạnh Mỹ 2 gây thiệt hại cho 3 hộ dân.

Sạt lở kinh hoàng, đất đá tràn vào nhà dân ở xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng

Theo đó, vụ sạt lở xảy ra khoảng 0h sáng nay 3/11 tại tổ 5, thôn Thạnh Mỹ 2, xã Thạnh Mỹ. Đất đá từ trên đồi sạt trượt làm sập tường, ào ào đổ vào nhà dân. May mắn, trước đó lực lượng chức năng đã di dời dân đến nơi an toàn, nên vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Tại nhiều xã miền núi Đà Nẵng, tình trạng sạt lở xảy ra liên tiếp làm hư hỏng nhà cửa của người dân, đường sá hư hỏng chưa thể khắc phục. Nhiều nơi lực lượng chức năng phải lội bộ cõng lương thực tiếp tế cho bà con.

Mưa lớn, nhiều nơi ngập trở lại

Theo ghi nhận, từ đêm ngày 2 đến sáng 3/11, nhiều nơi tại Đà Nẵng có mưa rất lớn, nhiều ngôi làng ở ven sông Vu Gia, Thu Bồn và khu vực gần sông Tam Kỳ bị ngập nước.

Tại xã Thăng Trường, mưa lớn, nước chảy xiết làm sạt lở nhà ở của 5 hộ dân và đường liên thôn. Sáng nay 3/11 hàng chục chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Minh phối hợp lực lượng công an, quân sự địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Lực lượng chức năng hỗ trợ bà con xã Thăng Trường di dời khỏi nơi nguy hiểm

Theo bản tin lúc 3 giờ 30 phút sáng 3/11 của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, hiện nay, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh.

Mực nước lúc 1 giờ ngày 3-11 trên các sông Thu Bồn tại Nông Sơn 15,16m trên BĐ3 0,16m, tại Câu Lâu 3,72m- dưới BĐ3 0,28m; tại Hội An 1,92m- dưới BĐ3 0,08m. Sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ 2,02m- dưới BĐ2 0,18mm.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên BĐ3 từ 0,7 – 0,8m, trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ3 từ 0,3-0,4m. Sông Tam Kỳ ở mức tương đương BĐ3.

Mưa lớn tiếp tục trút khiến nhiều ngôi làng ở Đà Nẵng lại ngập nước

Trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn tiếp tục duy trì ở mức dưới BĐ3 đến trên BĐ3; sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ2 đến trên BĐ2.

Ngập lụt sâu diện rộng diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, ven sông khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.