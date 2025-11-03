Mưa suốt đêm, nhiều khu vực ở Đà Nẵng ngập sâu

Ghi nhận của PV sáng 3-11, nhiều khu vực, tuyến đường các phường Tam Kỳ, Hương Trà, Bàn Thạch (TP Đà Nẵng) ngập cục bộ. Nhiều vị trí ngập sâu hơn 0,5 m, lực lượng chức năng phải giăng dây cảnh báo người dân không được qua lại.

Xóm Cồn Thị ngập, người dân di chuyển bằng ghe. Ảnh: TN

Ngã tư Trần Dư - Huỳnh Thúc Kháng ngập sâu, lực lượng chức năng giăng dây cấm người dân qua lại. Ảnh: TN

Nước ngập sâu, giao thông chia cắt nhiều khu vực. Ảnh: TN

Tại xóm Cồn Thị, nước mấp mé phía đường chính. Càng đi vào trong nước càng ngập, có nhà bị ngập đến 1 m. Sáng nay, người dân phải ra ngoài bằng ghe.

Theo người dân, lượng mưa đêm qua rất lớn, kéo dài từ tối 2-11 đến rạng sáng 3-11. Cách đây mấy ngày, mưa lũ lịch sử gây ngập, mực nước trên sông Tam Kỳ cao nên đêm qua nước thoát chậm.

Đường Tôn Đức Thắng (giáp ranh phường Hương Trà và Tam Kỳ).

Bà Thái Hồng (ngụ đường Huỳnh Thúc Kháng), cho hay đêm qua nước mấp mé vào nhà, rất may mưa tạnh kịp thời nên sau đó rút dần. “Nước dâng nhanh, trong thời gian ngắn đã mấp mé nền nhà, rất may trời không mưa nên không ảnh hưởng gì nhiều” - bà Hồng nói.

Tại nút giao Nguyễn Hoàng – Phan Bội Châu, đêm qua nước gây ngập đoạn đường dài hơn 200 m, giao thông chia cắt.

Nút giao Nguyễn Hoàng - Phan Bội Châu. Ảnh: TK

Lúc 1 giờ ngày 3-11, sông Vu Gia tại Hội Khách 15,49 m dưới báo động 2 là 0.01 m, tại Ái Nghĩa 9,16 m, trên báo động 3 là 0,16 m; sông Hàn tại Cẩm Lệ 1,37 m, trên báo động 1 là 0,37 m.

Sáng nay, Đài khí tượng Thủy văn Trung bộ phát tin lũ khẩn cấp trên sông Vu Gia – Thu Bồn. Lũ trên hai sông này và sông Tam Kỳ đang lên nhanh.

Sông Thu Bồn Nông Sơn tại 15,16 m, trên báo động 3 là 0,16 m, tại Câu Lâu 3,72 m, dưới báo động 3 là 0,28 m; tại Hội An 1,92 m, dưới báo động 3 là 0,08 m.

Nhiều khu vực tại rốn lũ Đại Lộc ngập sâu. Ảnh: ĐL

Sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ 2,02 m, dưới báo động 2 là 0,18 mm.

Dự báo, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên báo động 3 từ 0,7-0,8 m, trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên báo động 3 từ 0,3-0,4 m. Sông Tam Kỳ ở mức tương đương báo động 3.

Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn tiếp tục duy trì ở mức dưới báo động 3 đến trên báo động 3; Sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức báo động 2 đến trên báo động 2.

Ngập lụt sâu diện rộng diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nồi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng, Quế Xuân, Hòa Tiến, Hòa Xuân...