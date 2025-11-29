Báo Ukraine: Lực lượng Nga bị cầm chân ở thành trì Kupiansk

Quân đội Ukraine cho rằng phần lớn diện tích thành phố Kupiansk vẫn nằm trong vùng xám, nghĩa là giao tranh chưa ngã ngũ. Ảnh: Euromaidan Press.

Tờ Euromaidan Press dẫn nguồn tin từ quân đội Ukraine, cho biết Nga đang dần mất đà tiến công ở mặt trận thành trì Kupiansk. Mặc dù Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã thông báo Nga kiểm soát hoàn toàn Kupiansk, phía Ukraine vẫn đang tiếp tục các nỗ lực phản công.

Theo nguồn tin từ quân đội Ukraine, lực lượng Nga mới chỉ "cắm" được các nhóm bộ binh nhỏ vào một số khu phố, kiểm soát không quá 30% diện tích thành phố. Phần lớn khu vực phía tây sông Oskil vẫn là vùng xám, nơi giao tranh diễn ra liên tục giữa các toán quân Nga và lực lượng phòng thủ Ukraine.

Ukraine tổ chức phản công từ nhiều hướng ở Kupiansk. Ảnh: Euromaidan Press.

Hai trở ngại lớn đang cầm chân Nga. Thứ nhất, bảo đảm hậu cần rất khó khăn vì nguồn tiếp tế phải vượt qua sông Oskil trong khi Ukraine dùng máy bay không người lái (UAV) kiểm soát chặt chẽ các điểm vượt sông. Thứ hai, sau khi lập được đầu cầu ở bờ phải, các đơn vị Nga tiến vào thành phố theo mũi rất hẹp, chỉ bằng các nhóm nhỏ, thiếu lực lượng nên không thể mở rộng hoặc củng cố kiểm soát.

Để ngăn nguy cơ Kupiansk thất thủ và lực lượng Ukraine ở phía đông con sông bị cô lập, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã thành lập Nhóm Lực lượng Liên hợp do thiếu tướng Mykhailo Drapatyi chỉ huy. Đây là lực lượng tinh nhuệ, có nhiệm vụ ổn định tình hình ở mặt trận thành phố.

Chiến lược của Ukraine là linh hoạt, đánh tiêu hao và phản kích cục bộ nhằm đẩy lùi đối phương và mở rộng vùng xám, không để binh sĩ Nga nắm giữ chắc chắn các vị trí trong thành phố.

Các lực lượng Ukraine tác chiến với mục tiêu duy trì giao tranh, ngăn không để quân đội Nga ổn định kiểm soát Kupiansk. Ảnh: Euromaidan Press.

Ukraine đang triển khai chiến dịch trên bốn hướng. Ở phía bắc, lực lượng Ukraine tấn công vào các điểm phòng thủ với mục tiêu bóp nghẹt đường tiếp tế của quân đội Nga vào thành phố. Trên bờ đông sông Oskil, đặc nhiệm Ukraine đột kích vào các vị trí tập kết của Nga rồi chuyển mục tiêu cho không quân tấn công.

Tại khu vực tây nam Kupiansk, các đơn vị Ukraine mở các đợt tấn công nhằm đẩy lùi lực lượng Nga và thu hẹp mặt trận, dồn quân Nga về phía bắc. Chiến dịch được hỗ trợ bởi các đơn vị bộ binh và trinh sát nắm giữ các điểm cao.

Nhìn chung, nguồn tin của quân đội Ukraine khẳng định phần lớn Kupiansk vẫn là vùng giao tranh và phía Nga chưa thể ổn định tình hình ở mặt trận này.