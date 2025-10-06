Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sáng nay 6-10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Ngày 6-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 13) đã chính thức khai mạc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13.

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - 1

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - 2

Hội nghị Trung ương 13 chính thức khai mạc. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - 3

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - 4

Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - 5

Hội nghị Trung ương 13 chính thức khai mạc. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - 6

Hội nghị Trung ương 13 chính thức khai mạc. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - 7

Hội nghị Trung ương 13 chính thức khai mạc. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - 8

Hội nghị Trung ương 13 chính thức khai mạc. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - 9

Hội nghị Trung ương 13 chính thức khai mạc. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - 10

Hội nghị Trung ương 13 chính thức khai mạc. Ảnh: TTXVN

Những hình ảnh khai mạc Hội nghị Trung ương 13 - 11

Hội nghị Trung ương 13 chính thức khai mạc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm: Ai thấy mình không đáp ứng yêu cầu thì tự nguyện rút lui
Tổng Bí thư Tô Lâm: Ai thấy mình không đáp ứng yêu cầu thì tự nguyện rút lui

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhân sự lãnh đạo các cấp và nhân sự Đại hội XIV phải đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm, đủ sức, đủ nhiệt huyết cách mạng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thế Dũng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2025 09:47 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN