Bản nháp đồng xu 1 USD in hình ông Trump khiến nước Mỹ dậy sóng pháp lý

Theo bản phác thảo được Bộ Tài chính Mỹ xác nhận, mặt trước của đồng xu dự kiến sẽ in chân dung nghiêng của ông Donald Trump, với dòng chữ “Liberty” ở phía trên, “In God We Trust” ở phía dưới, cùng hai mốc thời gian lịch sử 1776 và 2026.

Mặt sau tái hiện khoảnh khắc gây chú ý trong chiến dịch tranh cử: hình ảnh ông Trump giơ nắm đấm sau vụ ám sát bất thành ở Butler, bang Pennsylvania, với dòng chữ “FIGHT FIGHT FIGHT” ở phía trên và quốc kỳ Mỹ tung bay phía sau.

Bài đăng trên mạng xã hội X của Brandon Beach – Thủ quỹ Mỹ – khẳng định: “Không có tin giả ở đây. Những bản phác đầu tiên để vinh danh 250 năm nước Mỹ và @POTUS là thật. Chúng tôi sẽ sớm chia sẻ thêm khi tình trạng chính phủ đóng cửa kết thúc.”

Tại sao thiết kế này gây tranh cãi pháp lý?

Luật liên bang Mỹ quy định rõ: không được in hình bất kỳ tổng thống đương nhiệm hoặc cựu tổng thống còn sống nào trên tiền xu. Với các cựu tổng thống đã qua đời, cũng phải chờ ít nhất hai năm sau khi họ mất mới được phép sử dụng hình ảnh.

Cụ thể, Bộ luật Hoa Kỳ về thiết kế tiền xu nêu:

“Không đồng xu nào phát hành theo quy định này được phép mang hình ảnh của một tổng thống đương nhiệm hoặc cựu tổng thống còn sống, hay của một cựu tổng thống đã qua đời trong vòng hai năm kể từ ngày mất.”

Dù vậy, bản thiết kế hiện tại có thể đang cố “lách luật”. Hình chân dung của ông Trump được đặt ở mặt trước, trong khi điều luật hạn chế chủ yếu nhắm tới thiết kế ở mặt sau. Hình ảnh ở mặt sau cũng không phải là kiểu “chân dung đầu và vai” truyền thống, mà là một cảnh hành động, khiến tính pháp lý trở nên mập mờ.

Năm 2020, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Thiết kế lại Tiền xu Lưu hành Kỷ niệm, cho phép Bộ Tài chính phát hành đồng xu 1 USD đặc biệt nhân dịp 250 năm thành lập nước Mỹ (1776–2026).

Đạo luật cho phép Bộ trưởng Tài chính “phát hành trong vòng một năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2026, những đồng xu 1 USD với thiết kế mang tính biểu trưng cho lễ kỷ niệm 250 năm của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.”

Đồng thời, luật cũng cấm sử dụng chân dung đầu – vai của bất kỳ người sống hoặc đã chết ở mặt sau của đồng xu. Việc cả hai mặt đồng xu đều mang hình ông Trump, nếu giữ nguyên, sẽ cần được thẩm định kỹ lưỡng để tránh vi phạm quy định hiện hành.

Phản ứng từ chính phủ và công chúng ra sao?

Bộ Tài chính Mỹ xác nhận bản thiết kế là thật nhưng nhấn mạnh rằng chưa có quyết định cuối cùng. Phát ngôn viên Bộ nói với CNN: “Dù chưa chọn thiết kế chính thức, bản phác thảo đầu tiên phản ánh tinh thần bền bỉ của quốc gia và nền dân chủ của chúng ta, ngay cả khi đối mặt với những thử thách lớn.”

Tại Nhà Trắng, khi được hỏi liệu ông Trump đã xem thiết kế hay chưa, Thư ký báo chí Karoline Leavitt đáp: “Tôi không chắc ông ấy đã xem, nhưng tôi tin ông ấy sẽ rất thích.”

Nếu được phát hành, đồng xu này sẽ trở thành trường hợp thứ hai trong lịch sử Mỹ in hình một tổng thống còn sống, sau đồng xu kỷ niệm năm 1926 có in chân dung Calvin Coolidge.