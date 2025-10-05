6 lần công ty phá sản, vì sao ông Trump vẫn giàu?

Ông Trump chụp ảnh cùng cha (ông Fred Trump) và mẹ (bà Mary Anne MacLeod Trump) (ảnh: Alamy)

Khởi đầu của sự giàu có và bất động sản

Donald Trump sinh ngày 14/6/1946 trong một gia đình giàu có ở quận Queens, New York. Cha ông, Fred Trump, sở hữu hàng chục nghìn căn hộ ở New York và là người đặt nền móng cho sự nghiệp kinh doanh bất động sản sau này của con trai.

Năm 1968, sau khi tốt nghiệp trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, ông Trump tham gia công ty Elizabeth Trump & Son của gia đình và giữ một vị trí quản lý.

Năm 1976, ông Trump (khi đó 30 tuổi) hợp tác với tập đoàn Hyatt Hotels để mua lại khách sạn Commodore – tòa nhà cũ kỹ và xuống cấp nghiêm trọng ở khu Manhattan. Với khoản ưu đãi thuế khổng lồ từ thành phố New York (lên tới 400 triệu USD trong vòng 40 năm), ông Trump tự tin cải tạo toàn diện khách sạn Commodore.

Năm 1980, khách sạn Grand Hyatt New York (tên mới của Commodore) mở cửa, nhanh chóng lấp đầy khách thuê. Đây là thành công lớn đầu tiên của ông Trump trên thị trường bất động sản hạng sang, theo ABC News.

Tháp Trump ở Manhattan – biểu tượng quyền lực tài chính của ông Trump (ảnh: New York Times)

Trong những năm 1980, ông Trump tiếp tục mở rộng đế chế của mình, tập trung vào các dự án bất động sản hạng sang để nâng cao thương hiệu cá nhân. Năm 1981, tập đoàn Trump Organization thành lập. Các dự án của Trump Organization sau này gắn trực tiếp với cái tên “Trump”.

Năm 1983, Trump Tower (tháp Trump) – tòa nhà chọc trời 58 tầng ở trung tâm Manhattan – khánh thành. Các căn hộ và không gian bán lẻ sang trọng nhanh chóng thu hút nhiều người nổi tiếng.

Ngoài Trump Tower, ông Trump còn sở hữu nhiều dự án khác như khu Mar-a-Lago ở Florida, chuỗi sân golf ở New Jersey, Miami, tòa Trump Building ở phố Wall và lấn sân sang ngành công nghiệp sòng bạc khi khai trương khách sạn – sòng bạc Trump Plaza ở thành phố Atlantic vào năm 1984, tiếp theo là sòng bạc Trump Castle và Trump Taj Mahal.

Năm 1987, tạp chí Forbes lần đầu xếp ông Trump vào danh sách các tỷ phú với ước tính tài sản trị giá 1 tỷ USD. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các sòng bạc của ông Trump bắt đầu chao đảo và gánh chịu những khoản lỗ khổng lồ.

Ông Trump và sòng bạc Trump Taj Mahal (ảnh: Getty)

Trump Taj Mahal – vụ phá sản đầu tiên

Đầu năm 1990, ông Trump khai trương khu nghỉ dưỡng sòng bạc Trump Taj Mahal trị giá 1,2 tỷ USD tại thành phố Atlantic, bang New Jersey. Chỉ một năm sau, vào mùa hè năm 1991, Trump Taj Mahal – kỳ quan thứ 8 của thế giới theo lời ông Trump – đã đệ đơn xin phá sản theo Chương 11 Luật phá sản Mỹ vì không đủ doanh thu để trang trải chi phí vận hành khổng lồ, lương nhân viên, nợ trái phiếu và các khoản phạt vì vi phạm luật chống rửa tiền.

Chương 11 Luật phá sản Mỹ cho phép các doanh nghiệp “vỡ nợ” tái cơ cấu nợ và tiếp tục hoạt động, thay vì phải bán hết tài sản để trả nợ, theo Thoughtco.

Ngày 5/10/1991, Trump Taj Mahal thoát khỏi tình trạng phá sản khi ông Trump chấp nhận nhượng 50% cổ phần sòng bạc cho các chủ nợ. Đổi lại các chủ nợ đồng ý hạ lãi suất khoản vay và kéo dài thời gian đáo hạn.

Trước đó, ông Trump cũng phải bán hãng hàng không Trump Shuttle và du thuyền Trump Princess để có tiền trang trải nợ cho Trump Taj Mahal.

Khách sạn & sòng bạc Trump Castle

Khai trương vào năm 1985 với kỳ vọng trở thành “cỗ máy in tiền” của ông Trump tại thành phố Atlantic, Trump Castle nhanh chóng rơi vào vòng xoáy khó khăn và thua lỗ liên tục. Tháng 3/1992, Trump Castle tuyên bố phá sản, đánh mạnh vào hình ảnh doanh nhân thành công của ông Trump.

Tập đoàn Trump Organization phải nhượng lại một nửa cổ phần tại Trump Castle cho các chủ nợ. Sòng bạc này hiện vẫn hoạt động với chủ sở hữu và tên gọi mới: Golden Nugget.

Ông Trump không phải lúc nào cũng thành công (ảnh: Win Mcnamee/Getty)

Sòng bạc Trump Plaza

Trump Plaza là sòng bạc thứ hai của ông Trump tại thành phố Atlantic tuyên bố phá sản vào cùng thời điểm tháng 3/1992. Trump Plaza cao 39 tầng với 612 phòng, khai trương trên phố đi bộ ven biển vào tháng 5/1984 và là dự án hợp tác giữa ông Trump với tập đoàn Harrah’s Entertainment (chuyên kinh doanh sòng bạc và khách sạn nghỉ dưỡng tại Mỹ).

Trump Plaza có nguồn khách ổn định nhờ liên kết với Harrah’s Entertainment, nhưng nhanh chóng thua lỗ do lãi vay quá cao và thị trường sòng bạc ở Atlantic trở nên bão hòa.

Trump Plaza được ông Trump tái cơ cấu nợ, nhưng chính thức đóng cửa vào năm 2014 khiến hơn 1.000 người mất việc.

Khách sạn Trump Plaza

Năm 1992 là thời điểm đặc biệt khó khăn trong sự nghiệp của Donald Trump khi ông trải qua 3 vụ phá sản liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn. Vụ thứ 3 xảy ra vào tháng 11/1992 - khách sạn Trump Plaza (ở Manhattan, New York) - mà ông Trump mua lại với giá 407 triệu USD phải nộp thủ tục phá sản vì khoản nợ lên tới 550 triệu USD.

Để giãn nợ, ông Trump nhượng 49% cổ phần của Trump Plaza cho các chủ nợ. Ông Trump vẫn giữ vai trò tổng giám đốc, nhưng không có lương.

Theo Thoughtco, sau những thất bại liên tiếp, uy tín của ông Trump trên thương trường giảm mạnh. Nhiều ngân hàng lớn từ chối cho ông vay tiền và tài sản cá nhân của Donald Trump trong giai đoạn này âm tới 900 triệu USD vì nợ nần.

“Một ngày nọ, khi đang đi dọc Đại lộ số 5, tôi chỉ tay sang bên đường, nói: Hãy giả sử người đàn ông đó không có giá trị gì (xét về khía cạnh tiền bạc), còn tôi thì đang âm tới 900 triệu USD”, ông Trump viết trong cuốn “Trump: The Art of the Comeback” (tạm dịch: “Trump: Nghệ thuật tái xuất”).

Trump cũng kể lại rằng có thời điểm, ông từng phải thương lượng với khoảng 70 ngân hàng để tránh vỡ nợ cá nhân.

Đến cuối những năm 1990, kinh tế Mỹ có phần khởi sắc hơn và thị trường bất động sản sôi động trở lại. Với sự hỗ trợ của ngân hàng Deutsche Bank, ông Trump vay được hàng trăm triệu USD cho các dự án bao gồm tòa nhà Trump World Tower ở New York, Trump International Hotel and Tower ở Chicago và khu bất động sản Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida.

Việc quay lại “sở trường” trong lĩnh vực bất động sản giúp Donald Trump gặt hái ít nhiều thành công. Ông cũng hợp tác với kênh NBC (Mỹ) để mua lại Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe Organization) và trở nên nổi tiếng trong giới truyền thông.

Nhưng, bất chấp những thành công trong lĩnh vực bất động sản, hoạt động kinh doanh sòng bạc của ông Trump vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Ông Trump từng phải bán du thuyền Trump Princess để trả nợ (ảnh: Smith Aerial Photography)

Trump Hotels & Casino Resorts

Trump Hotels & Casino Resorts (công ty mẹ của 3 sòng bạc ở Atlantic) nộp đơn xin phá sản vào tháng 11/2004 với khoản nợ lên tới 1,8 tỷ USD. Theo thỏa thuận với các chủ nợ, ông Trump phải giảm cổ phần ở Trump Hotels & Casino Resorts từ 47% xuống còn 27%. Đổi lại, ông vẫn được giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị và tiếp tục sử dụng thương hiệu “Trump” cho các sòng bạc.

Tháng 5/2005, Trump Hotels & Casino Resorts thoát khỏi tình trạng phá sản và đổi tên thành Trump Entertainment Resorts.

Trump Entertainment Resorts – lần phá sản gần đây nhất

Ngày 13/2/2009, ông Trump và con gái Ivanka rút khỏi hội đồng quản trị của Trump Entertainment Resorts. Bốn ngày sau, công ty này nộp đơn xin phá sản vì kinh doanh liên tục thua lỗ.

Theo BBC News, các sòng bạc ở thành phố Atlantic khi đó không thể cạnh tranh nổi với sòng bạc ở bang Pennsylvania (giáp bang New Jersey).

Tháng 7/2010, Trump Entertainment Resorts thoát khỏi tình trạng phá sản nhưng ông Trump chỉ còn giữ được 10% cổ phần công ty. Trump Entertainment Resorts trả phí cho ông Trump để tiếp tục sử dụng thương hiệu “Trump”.

Ông Trump vẫn giàu

Theo Forbes, liên tiếp các vụ phá sản vào năm 1992 là ví dụ cho thấy sự mạo hiểm và thiếu năng lực quản lý của ông Trump trong lĩnh vực kinh doanh sòng bạc. Hiện tại, Donald Trump không còn sở hữu hay điều hành bất kỳ sòng bạc nào. Tuy nhiên, trong mỗi vụ phá sản, ông Trump luôn biết cách sử dụng pháp luật để giãn nợ và bảo vệ lợi ích của mình.

“Tôi đã sử dụng luật pháp của đất nước này, cũng giống như những nhân vật vĩ đại mà các bạn đọc về họ mỗi ngày, để làm điều có lợi cho công ty của tôi, nhân viên của tôi, bản thân tôi và gia đình tôi”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 8/2015.

Trong một bài phân tích năm 2016, New York Times (báo Mỹ) cho rằng, ông Trump không thiệt hại nhiều sau 6 vụ phá sản vì “chỉ bỏ ra rất ít tiền của mình, biết cách chuyển nợ cá nhân sang nợ của sòng bạc và thu về hàng triệu USD tiền lương, tiền thưởng cùng nhiều khoản tiền khác”.

Cuối cùng, cho dù có phá sản bao nhiêu lần, ông Trump vẫn luôn giữ trong tay các bất động sản “cốt lõi” có khả năng sinh lời. Chúng bao gồm Tháp Trump ở Manhattan, tòa Trump Building ở phố Wall và 4 sân golf cao cấp ở New York, Florida, California và New Jersey.

Sau những vụ phá sản liên tiếp, Donald Trump không còn cố mở rộng đế chế kinh doanh một cách mạo hiểm mà chỉ tập trung vào bất động sản – lĩnh vực sở trường của ông.

Di sản từ cha

Năm 1999, Fred Trump (cha ông Trump) qua đời và để lại số tài sản ước tính 250 – 300 triệu USD cho các con, theo New York Times. Mặc dù con số chính xác chưa được công bố, nhưng tờ báo Mỹ ước tính ông Trump nhận được 20 – 30 triệu USD sau thuế.

Năm 2003, ông Trump và các anh chị em bán một phần bất động sản của ông Fred Trump và thu về khoảng 500 triệu USD.

Vào thời điểm khó khăn tài chính, những khoản tiền mà ông Fred Trump để lại giúp ông Trump “dễ thở” hơn rất nhiều.

Ông Trump trong chương trình The Apprentice (ảnh: Bill Tompkins/Michael Ochs Archives/Getty Images)

Chương trình The Apprentice

Năm 2004, chương trình truyền hình thực tế The Apprentice (Người tập sự) lên sóng, giúp Donald Trump kiếm bộn tiền và đưa danh tiếng của ông từ bờ vực lên tới đỉnh cao.

Trong mỗi tập của The Apprentice, Trump ngồi trong phòng họp, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh và đánh giá những thí sinh muốn giành một vị trí trong các công ty của ông. Người thua cuộc sẽ bị ông loại bằng câu nói nổi tiếng: “You’re fired” (Bạn bị sa thải).

Chương trình kéo dài 14 năm và đặc biệt thành công, giúp ông Trump thu về hơn 200 triệu USD lợi nhuận và xây dựng hình ảnh một doanh nhân quyết đoán, tài năng, thành công.

Nhờ danh tiếng từ The Apprentice, ông Trump cũng thu về hàng trăm triệu USD bằng nhượng quyền thương hiệu. Các công ty bất động sản phải trả phí để sử dụng thương hiệu và logo mang tên “Trump”.

Ông Trump nổi tiếng đến mức có cả bộ thẻ bài siêu anh hùng mang thương hiệu “Trump” (ảnh: AFP-JIJI)

Ông Trump hiện tại giàu cỡ nào?

Theo Forbes, tổng tài sản của ông Trump, tính đến tháng 3/2025 là khoảng 5,1 tỷ USD (đã trừ các khoản nợ), nằm trong top 400 người giàu nhất nước Mỹ.

Trong đó, Tập đoàn Công nghệ và Truyền thông Trump (TMTG) mang lại cho ông Trump khoảng 2,6 tỷ USD, các dự án đầu tư bất động sản mang lại 1,1 tỷ USD, các câu lạc bộ golf và khu nghỉ dưỡng mang lại 1,1 tỷ USD và khoảng 770 triệu USD (bao gồm tiền mặt, chứng khoán, trái phiếu).