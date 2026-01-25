Bão mùa đông càn quét nước Mỹ, hơn 200 triệu người bị ảnh hưởng

Nước Mỹ đang phải đối mặt với một cơn bão mùa Đông diện rộng kèm giá lạnh khắc nghiệt, càn quét từ vùng Rockies đến bờ biển phía Đông. Tính đến sáng ngày 24/1 theo giờ Hà Nội, tình hình thời tiết khắc nghiệt đã khiến giao thông tê liệt và đe dọa trực tiếp đến đời sống của hơn 200 triệu người dân Mỹ.

Bão tuyết ở Mỹ. Ảnh: EPA.

Theo số liệu từ trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, hơn 8.000 chuyến bay dự kiến cất cánh cuối tuần này đã bị hủy bỏ. Riêng trong ngày 24/1, 3.400 chuyến bay đã không thể thực hiện, và con số này dự kiến sẽ tăng thêm 5.000 chuyến trong ngày 25/1.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo, đây là cơn bão có cường độ mạnh nhất và phạm vi ảnh hưởng lớn nhất kể từ đầu mùa. Một dải băng giá nguy hiểm trải dài từ miền Đông Texas đến Bắc Carolina đang đe dọa gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng do băng dày làm đứt đường dây điện và quật đổ cây cối.

Tại các bang miền Trung Tây, nhiệt độ cảm nhận đã giảm sâu xuống mức kỷ lục -40°C đến -41°C. Thống đốc của hơn chục bang đã phát cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt còn tiếp diễn. Tại Texas, Thống đốc Greg Abbott đã kích hoạt toàn bộ lực lượng cứu hộ và khuyến cáo người dân tuyệt đối không ra đường.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, lượng tuyết rơi có thể vượt quá 30 cm ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất thuộc dãy núi Rockies, vùng Trung Đại Tây Dương và vùng Đông Bắc. Hiện tượng tích tụ băng ở mức "thảm họa" có thể xảy ra, gây đổ cây trên diện rộng, làm gián đoạn giao thông và khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh tê liệt sinh hoạt trong nhiều ngày.

Tình hình tồi tệ nhất được dự báo ở một số khu vực của Louisiana, Mississippi và Tennessee. Tại một số địa phương, tình trạng người dân đổ xô mua nước đóng chai và hàng thiết yếu đã bắt đầu xuất hiện, cho thấy mức độ lo ngại trước một trong những đợt bão mùa đông nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Nhiều người dân cho biết, bản thân họ và gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, họ đến cửa hàng và mua tất cả những thứ cần thiết trước khi tuyết rơi quá dày và tình hình trở nên tồi tệ.

"Vâng, tôi đang đi mua một ít muối vì cuối tuần này thời tiết mùa đông sẽ rất khắc nghiệt. Và tôi cần chuẩn bị trước mọi thứ để đảm bảo an toàn. Vì chúng tôi mới chuyển đến khu vực này được một năm, nên những người hàng xóm ở đây đã khuyên tôi nên mua máy phát điện, một ít xăng và một số vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho thời tiết khắc nghiệt sắp tới. Và chúng tôi đang làm như vậy", một người dân nói.

Hàng loạt trường đại học tại Mississippi, North Carolina và các trường phổ thông tại Philadelphia đã thông báo đóng cửa. Về phía chính quyền Liên bang, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cơ quan chức năng đang phối hợp chặt chẽ với địa phương để hỗ trợ người dân đối phó với thời tiết xấu.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã chuẩn bị sẵn sàng 7 triệu suất ăn, 600.000 chăn màn và 300 máy phát điện để ứng cứu kịp thời cho các khu vực bị cô lập. Các nhà khí tượng cho biết phạm vi ảnh hưởng của cơn bão mùa đông lần này có thể trải dài hơn 3.200km, tương đương hơn một nửa chiều dài lục địa Mỹ.