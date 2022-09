Báo Israel công bố "người Do Thái có ảnh hưởng nhất năm 2022"

Thứ Hai, ngày 26/09/2022 13:20 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tờ Jerusalem Post của Israel viết rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã "thay đổi thế giới" thông qua "truyền thông và ngoại giao".

Báo Israel vinh danh ông Zelensky là "người Do Thái có ảnh hưởng nhất năm 2022".

Hôm 25/9, Jerusalem Post công bố danh sách 50 người Do Thái có ảnh hưởng nhất, trong đó, ông Zelensky được vinh danh là "người Do Thái có ảnh hưởng nhất năm 2022", báo Nga RT dẫn lại thông tin cho biết.

Jerusalem Post mô tả ông Zelensky là "biểu tượng toàn cầu", sử dụng các "phương tiện truyền thông và ngoại giao" để kêu gọi sự hỗ trợ của phương Tây nhằm đối phó chiến dịch quân sự do Nga phát động.

Trong 7 tháng xung đột ở Ukraine, hình ảnh ông Zelensky mặc trang phục kiểu quân đội, đưa ra các bài phát biểu hàng ngày và những lời tuyên bố cứng rắn đã tạo ra dấu ấn lớn trong chiến sự.

Sự quyết tâm và không lùi bước của ông Zelensky đã nhận được sự ủng hộ từ Mỹ và các nước đồng minh phương Tây. Hành động của ông Zelensky đã góp phần tác động để Thụy Điển và Phần Lan từ bỏ chính sách trung lập để nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự NATO.

Gần như toàn bộ EU đã áp đặt lệnh trừng phạt dầu mỏ và khí đốt Nga, kể cả khi điều này khiến giá nhiên liệu ở châu Âu tăng vọt và gây tổn hại đến nền kinh tế.

Ông Zelensky được cho là đã nói câu nổi tiếng: "Tôi cần đạn, không cần một chuyến đi nhờ", sau khi có thông tin rằng Mỹ muốn giúp sơ tán Tổng thống Ukraine khỏi Kiev, trong những ngày đầu Nga phát động chiến dịch quân sự.

RT dẫn thông tin trên tờ Jerusalem Post cho biết, không rõ ông Zelensky có thực sự nói câu đó hay không, nhưng tính cách của ông đã giúp câu nói này lan tỏa.

Ông Zelensky là người Ukraine gốc Do Thái. Bố mẹ của ông là người Do Thái. Ở tuổi thiếu niên, ông Zelensky được trao học bổng ở Israel nhưng cha ông đã yêu cầu con trai từ chối.

Ông Zelensky lớn lên ở thành phố Kryvyi Rih, miền nam Ukraine, nơi có cộng đồng người Ukraine đông đúc nói tiếng Nga sinh sống.

Ông tốt nghiệp khoa luật tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Kiev, có nhiều năm từng là diễn viên hài trước khi đắc cử Tổng thống Ukraine vào năm 2019.

Nguồn gốc là người Do Thái của ông Zelensky không có tác động đến cuộc bầu cử năm 2019, theo Jerusalem Post. Ông Zelensky cũng không đề cao quan điểm về việc là người gốc Do Thái, khi nói: "Việc tôi là người Do Thái là câu hỏi thứ 20 trong số các đặc điểm và tính cách của tôi".

Ông Zelensky đã nhiều lần công kích Israel vì quốc gia này từ chối viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.

"Tôi bị sốc. Tôi không hiểu vì sao Israel không cung cấp gì cho chúng tôi", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói vào ngày 23/9, ám chỉ rằng Israel có nhiều trang thiết bị vũ khí hiện đại nhưng không hỗ trợ Ukraine, theo Times of Israel

"Tại sao họ không cung cấp các hệ thống phòng không cho chúng tôi?", ông Zelensky đặt câu hỏi, ám chỉ rằng Israel cũng chịu những tác động nhất định từ Nga. Israel cho đến nay chỉ viện trợ cho Ukraine các vật tư y tế và hàng hóa, bao gồm mũ chống đạn và áo giáp.

Đánh giá về ông Zelensky cũng có nhiều quan điểm khác nhau. Một số nhà quan sát cho rằng, việc ông để đất nước vướng vào xung đột với một cường quốc lớn như Nga không phải là một điều khôn ngoan.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bao-israel-cong-bo-34-nguoi-do-thai-co-anh-huong-nhat-nam-2022-34-a57...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bao-israel-cong-bo-34-nguoi-do-thai-co-anh-huong-nhat-nam-2022-34-a571490.html