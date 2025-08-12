Ớn lạnh lò mổ heo '4 không' - Bài 1: Công an đột kích các lò mổ heo lậu giữa đêm

Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận thực trạng rất mất vệ sinh của hoạt động giết mổ trái phép. Khi lực lượng chức năng đề nghị trình các loại giấy tờ, từ giấy phép giết mổ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc heo, hay việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nước thải, các chủ lò đều cùng chung một đáp án, rằng không có bất kỳ thứ gì.

Các lò giết mổ heo lậu nằm sâu trong khu dân cư có đường đi hẹp, quanh co. Khi công an đang vào sâu bên trong các con hẻm, một số đối tượng liền hô hoán, báo động cho các lò mổ gần đó.

Tại cơ sở của ông N.T.S. (45 tuổi), khi thấy công an, một nhân công lập tức khóa trái cửa, cố thủ bên trong. Dù lực lượng chức năng liên tục gõ cửa, yêu cầu hợp tác, nhóm người bên trong vẫn không chấp hành. Sau khoảng hơn một giờ giằng co, ông N.T.S. xuất hiện, ngỏ ý được lập biên bản và xin bỏ qua, nhưng lực lượng chức năng quyết liệt yêu cầu mở cửa, vào kiểm tra.

Bên trong, nhiều con heo đã bị mổ thịt, xử lý, sẵn sàng vận chuyển. Nền nhà nhầy nhụa máu, nội tạng vứt bừa bãi, nước thải hôi thối chảy tràn khắp nơi. Ông S. thản nhiên thông tin rằng: "Mỗi ngày mổ 10-14 con, chủ yếu làm nửa đêm. Bị phạt vài lần rồi nhưng vẫn phải làm, sống nhờ nghề này".

Tại hai cơ sở giết mổ không phép gần đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện cảnh tượng tương tự cơ sở của ông S: Nền nhà xi măng loang lổ máu, nước thải, phân, nước tiểu, lông heo… tạo thành những vệt nước đỏ đen nhếch nhác, bốc mùi, chảy thẳng ra con suối cạnh nhà.

Không bàn mổ, không dụng cụ bảo hộ, thợ mổ chỉ đi ủng, thậm chí mình trần, dùng tay trần kéo lê những tảng thịt trên nền đất nhơ nhớp. Dao mổ cũ kỹ, thau và can đựng huyết heo bẩn thỉu, thịt và nội tạng vứt đầy sàn, bất chấp nguy cơ nhiễm khuẩn.

Điều đáng nói, cả ba lò mổ bị kiểm tra đều thừa nhận với cơ quan chức năng đã vi phạm “4 không”: Không giấy phép hoạt động; không giấy tờ chứng minh được nguồn gốc heo; không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; không xử lý nước thải mà xả thẳng ra môi trường.

Khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra giấy tờ, ông P.V.T. (35 tuổi, quê Ninh Bình), chủ một trong ba cơ sở bị kiểm tra, thừa nhận: Cơ sở giết mổ không có giấy phép, mới làm vài tháng. Heo mua có nguồn gốc từ một doanh nghiệp lớn nhưng giấy tờ sáng mai mới có. Nước thải thì chảy thẳng xuống suối không qua xử lý.

Tương tự, tại lò mổ của ông N.V.T. (46 tuổi), công an phát hiện tương tự một con heo đang bị mổ dở, nhiều con khác còn trong chuồng, không giấy phép kinh doanh, không giấy hành nghề, không chứng nhận vệ sinh thú y. Ông T. cũng nói nguồn gốc heo do ông lấy từ ông doanh nghiệp nhưng khi hỏi giấy tờ đâu thì ông diễn giải: “Heo có nguồn gốc nhưng nói nôm na là… không có giấy tờ”.

Ngày 6-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Đồng Nai, cho biết dù ngành thú y và lực lượng liên ngành đã nhiều lần tổ chức kiểm tra tại phường Long Bình nhưng tình trạng giết mổ trái phép vẫn liên tục tái diễn.

“Có thời điểm chúng tôi huy động tới 50 người chốt chặn, xử lý, tình hình có phần lắng xuống. Nhưng sau mỗi đợt ra quân, đâu lại vào đó vì chính quyền cơ sở thiếu quyết liệt”- ông Giang nhìn nhận. Vị này nói thêm: Việc xử lý các điểm giết mổ trái phép là trách nhiệm chính của chính quyền địa phương. Ngành thú y chỉ đóng vai trò hỗ trợ chuyên môn. Nếu cơ sở không làm quyết liệt, tình trạng "trên nóng dưới lạnh" sẽ tiếp tục tồn tại.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, UBND phường Long Bình cho biết: Tại phường Long Bình, qua rà soát của các lực lượng chức năng, trên địa bàn phường có khoảng 62 cơ sở giết mổ heo trái phép.

Để giải quyết vấn đề này, trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, UBND phường đã có nhiều hoạt động, như ban hành các quyết định kiện toàn nhân sự Đoàn kiểm tra, xử lý các hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm và các sản phẩm không phép.

Đồng thời, ban hành kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh, vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm không phép trên địa bàn phường nhằm tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các vi phạm trên địa bàn.

Lãnh đạo phường xác định có nhiều nguyên nhân khiến tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại nhiều khó khăn trong công tác quản lý, xử lý tình trạng giết mổ trái phép, như điển hình là việc chế tài vi phạm hành chính còn thấp, đầu tư cho lò giết mổ chuyên nghiệp tốn kém, địa phương còn thiếu nhân lực, trang thiết bị chuyên môn và phải đối mặt với thủ đoạn tinh vi của đối tượng.