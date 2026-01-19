Báo chí quốc tế quan tâm sâu sắc tới Đại hội XIV của Đảng

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo “Lào Phát triển” (Lao Phattana), số ra ngày 17/1, đã đăng bài viết với tiêu đề "Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được mục tiêu 'Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bài báo cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Không chỉ tổng kết toàn diện chặng đường 5 năm qua, Đại hội XIV còn xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm cho 5 năm tới; đồng thời định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI. Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh và thịnh vượng.

Báo Lao Phattana đăng bài viết với tiêu đề: Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ảnh: Lao phattana

Tân Hoa Xã những ngày qua cũng có những bài viết đánh giá cao về công tác chuẩn bị và đặc biệt những nội dung văn kiện của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hãng thông tấn của Trung Quốc trong một bài đăng đã dẫn lời ông Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, chia sẻ rằng lần đầu tiên bảo vệ môi trường và hội nhập quốc tế được nâng tầm thành nhiệm vụ trọng tâm.

Tân Hoa Xã cũng trích dẫn lời ông cho biết thêm: "Mục tiêu tổng quát của Việt Nam là trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao vào năm 2030, và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, tiến bước trên con đường xã hội chủ nghĩa".

Bài viết trên tờ "Tuổi trẻ cách mạng" của Cuba. (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, báo "Tuổi trẻ cách mạng" của Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba ngày 18/1 đăng bài bình luận “Một đảng và một quốc gia truyền cảm hứng”, nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và coi Việt Nam là hình mẫu trong xây dựng, phát triển đất nước.

Trong bài viết, tác giả Maunel Isaac đã dẫn lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng “Xây dựng đất nước hơn mười ngày nay”, khẳng định khát vọng xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn của Bác Hồ vĩ đại.

Tác giả cho rằng, với Đại hội XIV, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã không phụ kỳ vọng lớn lao của Bác Hồ vĩ đại, đưa Việt Nam đi theo con đường phát triển bền vững với nhiều thành tựu đáng tự hào. Theo đó, Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử khi đánh dấu một bước chuyển quan trọng, từ những thành tựu đã đạt được sang một giai đoạn phát triển mới.

Bài viết trên tờ “Tuổi trẻ cách mạng” nêu rõ, Việt Nam không chỉ là tấm gương truyền cảm hứng bởi những thành tựu đã đạt được mà còn bởi cách thức lấy con người làm trung tâm của phát triển. Đồng thời, khẳng định, Đại hội XIV đồng thời là sự kiện trọng đại với hơn 100 triệu người dân Việt Nam và là nguồn động viên mạnh mẽ đối với những dân tộc vẫn đang chịu áp bức.

Trong bài viết “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Việt Nam: Tầm nhìn, cải cách và mục tiêu phát triển đến năm 2045”, trang Daily News Hungary cho biết, kể từ khi thành lập năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ Đại hội. Mỗi Đại hội đều gắn liền với những nhiệm vụ chính trị khác nhau, nhưng tất cả đều đánh dấu những cột mốc quan trọng trong sự phát triển của Đảng và dân tộc.

Tiếp nối thành công của các kỳ Đại hội trước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đại hội không chỉ đánh giá lại quá trình phát triển của 5 năm qua và xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho 5 năm tiếp theo, mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và đường lối phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Prensa Latina - hãng tin lớn của Cuba - trong bài viết về Đại hội đã đặt kỳ vọng lớn về sự kiện có vai trò "quyết định đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới". Hãng thông tấn hàng đầu Cuba cũng đăng tải nhiều hình ảnh và mô tả không khí tại Hà Nội những ngày này tràn ngập sắc đỏ của cờ hoa và biểu ngữ.

Các hãng tin tức lớn - trong đó có Reuters và Bloomberg - đồng thời đánh giá Đại hội XIV của Đảng là thời điểm then chốt để định hình “mô hình tăng trưởng mới” cho thập niên tới. Còn theo đánh giá của tờ The Economist và Business Times, Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025.