Báo chí Đông Nam Á: 'U23 Việt Nam thất bại nhưng xứng đáng được tôn trọng'

U23 Việt Nam thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc.

Các tờ báo Thái Lan nhìn nhận thất bại vừa qua không thể làm mờ đi những gì U23 Việt Nam đã thể hiện tại giải. Họ đánh giá đội bóng đến từ Đông Nam Á chơi chặt chẽ, tổ chức tốt và không chịu khuất phục dù gặp nhiều bất lợi trong trận đấu. Theo Siam Sport, việc lọt vào top 4 đội mạnh nhất châu lục là minh chứng rõ rệt cho sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam.

Tờ Main Stand nhấn mạnh "tinh thần Đông Nam Á" mà U23 Việt Nam thể hiện: năng lượng, kỷ luật và tinh thần chiến đấu không từ bỏ trước các đối thủ được đánh giá cao hơn. Dù kết quả cuối cùng không như mong đợi,U23 Việt Nam đã chứng tỏ họ không chỉ đến châu Á để học hỏi, mà hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng ở giai đoạn cao nhất của giải.

Thailive nhìn nhận hành trình của U23 Việt Nam là một câu chuyện tích cực đối với bóng đá khu vực. Trang báo này cho rằng những khó khăn về lực lượng, thể lực và sức ép tâm lý ở vòng knock-out không thể phủ nhận tinh thần quả cảm của các cầu thủ U23 Việt Nam. "Thầy trò HLV Kim Sang-sik xứng đáng nhận được những lời khen vì họ luôn chiến đấu đến phút cuối, ngay cả khi rơi vào thế bất lợi", Thailive nhấn mạnh.

"Suy cho cùng, U23 Việt Nam vẫn là đại diện Đông Nam Á duy nhất duy trì được sự hiện diện ổn định ở nhóm đội mạnh châu Á trong nhiều năm gần đây. Nhà vô địch Đông Nam Á không thể tiến đến trận đấu cuối cùng, hay nâng cao danh hiệu vô địch nhưng U23 Việt Nam vẫn là đội khiến phần còn lại của châu lục phải dè chừng. Thành tích vào bán kết của U23 Việt Nam thật sự đã vượt qua giới hạn thông thường của bóng đá trẻ khu vực", trang Ball Thai viết.

Truyền thông Indonesia cũng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với U23 Việt Nam. Seasia Goal gọi thất bại của đội tuyển trẻ là “nỗi đau mang đậm danh dự”, đồng thời ca ngợi nỗ lực thi đấu không mệt mỏi của các cầu thủ. Theo họ, dù không tiến vào chung kết, U23 Việt Nam vẫn là niềm tự hào chung của Đông Nam Á và xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ toàn khu vực.

Tài khoản Instagram của báo Sepak Bola (Indonesia) cũng tỏ ra lo ngại cho chấn thương của Hiểu Minh khi nhận định: "Đây là một chấn thương rất nặng. U23 Việt Nam đã đi xuống từ sau mất mát nhân sự này".

Tờ Bola của Indonesia nhận xét: "U23 Việt Nam đã chơi dưới kỳ vọng ở trận này. Nhưng không thể chê bai họ. Đội bóng của ông Kim Sang Sik vẫn có thể ngẩng cao đầu rời giải, đặc biệt khi vẫn còn trận tranh hạng 3".

Những phản ứng tích cực này phản ánh một góc nhìn rộng hơn từ truyền thông nước ngoài: U23 Việt Nam không chỉ mang về kết quả đáng chú ý cho nền bóng đá trẻ khu vực, mà còn khiến nhiều đối thủ phải nhìn nhận lại vị thế của họ trên bản đồ bóng đá châu Á.