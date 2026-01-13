Truyền thông quốc tế dành "mưa lời khen" cho U23 Việt Nam

Trang chủ AFC viết: "U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026 sau chiến thắng xứng đáng 1-0 trước U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối bảng A diễn ra vào thứ Hai. Màn trình diễn đầy quyết tâm giúp U23 Việt Nam đứng đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối. Ở vòng tứ kết vào thứ Sáu tới, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chạm trán đội nhì bảng B, trong khi thất bại này đồng nghĩa với việc U23 Saudi Arabia chính thức bị loại".

Ảnh: AFC.

Chuyên trang thể thao hàng đầu Jordan - Al Nashama nhận định U23 Việt Nam là đội bóng duy trì được sự ổn định cao nhất bảng đấu: "Điều khiến giới chuyên môn ấn tượng không nằm ở tỷ số, mà ở cách U23 Việt Nam làm chủ trận đấu, giữ nhịp độ hợp lý và hiếm khi rơi vào trạng thái mất kiểm soát".

Trang Think Curve (Thái Lan) cũng bày tỏ sự ấn tượng với chiến thắng của U23 Việt Nam: "U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik đã có màn trình diễn xuất sắc khi đánh bại đối thủ mạnh U23 Ả Rập Saudi với tỷ số 1-0, nhờ bàn thắng duy nhất của Nguyễn Đình Bắc tại Giải U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam toàn thắng 3 trận liên tiếp ở vòng bảng, trở thành đội tuyển U23 đầu tiên của Đông Nam Á làm được điều này, đồng thời giành vé vào tứ kết với ngôi nhất bảng A".

Truyền thông Saudi Arabia bày tỏ sự thất vọng lớn với màn trình diễn của đội nhà, đồng thời dành nhiều lời khen cho U23 Việt Nam. Một số cây bút nhận định việc bị loại ngay từ vòng bảng là kết cục khó chấp nhận với đội chủ nhà, nhất là khi U23 Saudi Arabia tham dự giải với lực lượng được đánh giá tốt và nhiều kì vọng.